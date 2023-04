Est-il légal d’espionner WhatsApp de quelqu’un ? Que dit la loi à ce sujet

Deux milliards de personnes parlent quotidiennement via WhatsApp, une application très susceptible d’être la cible des regards indiscrets.

Des millions de conversations intimes sont diffusées via WhatsApp

Haut et fort : non, il n’est pas légal d’espionner WhatsApp de qui que ce soit. Avec cette réponse franche, nous évitons toute trace de doute dès le début du texte. Reste ensuite : que dit la loi sur l’espionnage de WhatsApp, peut-elle nous mettre en prison si nous lisons les messages de chat de quelqu’un d’autre sans son autorisation ? Voyons cela en détail.

Avant d’aborder le sujet, nous devons prendre en compte quelques conseils utiles pour empêcher WhatsApp de nous espionner, comme enregistrer l’application dans un coffre-fort d’applications ou y mettre un mot de passe personnel. Toutes des actions pour éviter quelque chose que, dès le départ, n’importe qui avec un demi-cerveau ne ferait pas : prendre le portable de quelqu’un d’autre et lire ses messages privés sans sa permission.

Espionner le mobile de mon partenaire (ou d’une autre personne) est-il un crime ?

L’article 197 de notre code pénal le dit très clairement : en regardant le portable d’une autre personne sans son consentement, nous violons son droit à la vie privée. Ces types d’actions pourraient entraîner des sanctions allant de trois mois à sept ans. Si, en plus de l’espionnage, nous téléchargeons le contenu privé de cette personne sans son consentement, nous risquons des peines allant d’un à quatre ans de prison.

Si ces données sont diffusées, la sanction est encore plus lourde : de deux à cinq ans de prison. A cet égard, ledit article du Code pénal dispose ce qui suit : « (Est puni) d’un emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende de six à douze mois celui qui, sans l’autorisation de la personne concernée, diffuse, révèle ou transfère à des tiers des images ou des enregistrements audiovisuels de celui-ci qu’il a obtenus avec son consentement à un domicile ou en tout autre lieu hors de la vue des tiers, lorsque la divulgation porte gravement atteinte à la vie privée de cette personne.

Que dit la jurisprudence à ce sujet ?

À l’heure actuelle, il existe déjà des cas formellement résolus dans lesquels l’objet du procès était précisément d’espionner le téléphone portable d’une autre personne. Selon Europa Press, en mai 2015, une femme a été condamnée à un an de prison et à une amende de 1 080 euros en tant qu’auteur d’un crime de découverte de divulgation de secrets, après trois ans plus tôt, elle a pris le téléphone portable de son mari et a découvert des conversations qu’il eu avec leur voisin.

L’affaire était la suivante : le téléphone portable de la femme est tombé en panne, alors elle a pris un vieil appareil qui avait appartenu à son mari. C’est alors qu’il découvre les conversations intimes entre lui et son voisin. La femme, en train de se séparer de son mari, l’informe de sa découverte. Il en a parlé à sa voisine et elle l’a signalé au tribunal.

Le juge a estimé que la femme « sans le consentement ou l’autorisation de son mari » a lu ses messages privés, ce qui est une « atteinte à la vie privée ».

Un autre cas très médiatisé est celui d’un homme qui a accédé au téléphone portable de sa compagne et téléchargé une photographie sur laquelle elle apparaissait avec un homme, ainsi que plusieurs messages de l’application de messagerie Line. Tout cela, bien sûr, sans le consentement de la femme. Au cours du procès, il n’a pas été prouvé que l’accusé ait diffusé les messages, qu’il ait fait cela pour porter atteinte à l’intégrité mentale ou intimider la femme. La femme a été en congé temporaire pendant quinze jours sans prouver que la cause espionnait son portable.

Antonio Miralles Amorós, le juge de Gérone qui a traité l’affaire, a condamné l’accusé à deux ans et demi de prison, plus une amende de six euros par jour pendant 19 mois, comme « l’auteur d’un crime de découverte et de divulgation de secrets aggravé par la parenté. » ”.

Comment empêcher WhatsApp de vous espionner : installez une application de blocage

Il ne devrait pas être nécessaire de dire qu’espionner le mobile de quelqu’un, lire ses conversations privées ou sa boîte de réception est immoral. Mais ce n’est pas seulement immoral, c’est aussi un crime. Nous avons vu deux exemples ci-dessus et les deux cas ont été punis. Sans doute un prix qui ne vaut pas la peine d’être payé pour satisfaire une curiosité morbide et, pire encore, manquer ainsi de respect à la vie privée.

Un outil qui peut être utile pour éviter les regards indiscrets sur votre WhatsApp est ‘App Locker’. C’est très simple à utiliser : tu n’as qu’à choisir l’application que tu veux verrouiller, dans ce cas WhatsApp, et décider si tu veux la fermer avec un motif de verrouillage, une épingle ou ton empreinte digitale. Il est gratuit et vous pouvez le télécharger sur le Play Store.

Il y a des gens qui, heureusement, utilisent le bon sens et ont supposé qu’il doit y avoir certaines limites que nous ne devons pas dépasser au nom de la coexistence. D’ici là, il est bon de prendre des mesures contre l’espionnage de notre mobile, comme ceux dont nous avons mis en garde au début du texte.

