6 choses que vous devez regarder avant d’acheter un étui pour votre mobile

Gardez ces 6 choses à l’esprit avant d’acheter un nouveau boîtier pour votre terminal.

C’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un nouvel étui pour votre smartphone

Le processus de choix d’un nouveau téléphone portable n’est pas une tâche facile et c’est pourquoi je vous ai déjà dit quelles sont les 4 choses que je prends toujours en compte avant d’acheter un nouveau smartphone, mais une fois que vous avez l’appareil en votre possession, vous avez pour décider si vous allez mettre une couverture dessus ou non.

Dans mon cas personnel, la réponse est toujours oui, car je suis assez bricoleur et les téléphones portables ont tendance à me glisser des mains et à finir par terre. Mais, bien sûr, lors de l’achat d’un étui pour votre nouveau terminal, il y a tellement d’options pour votre modèle de smartphone que vous ne saurez probablement pas s’il faut opter pour un étui officiel ou un étui à 3 euros d’AliExpress.

Pour cette raison, nous venons aujourd’hui vous dévoiler les 6 points clés que vous devez toujours consulter avant d’acheter un nouvel étui pour votre mobile, qu’il soit neuf ou non.

La taille du manchon et du terminal

La première chose que vous devez regarder avant d’acheter un étui est précisément la taille de votre mobile et la taille de l’étui lui-même, car vous devez décider si vous allez donner la priorité à la sécurité de l’appareil ou au confort dans votre main.

Ainsi, ce n’est pas la même chose d’acheter un étui pour un Samsung Galaxy S23 que pour son grand frère, le Galaxy S23 Ultra, puisque ce terminal est déjà volumineux en soi et si on achète un étui épais il peut être vraiment inconfortable à manipuler.

La chose la plus courante est que nous achetons des étuis pour téléphones portables dans des stores en ligne tels qu’Amazon ou AliExpress, car c’est plus confortable et nous obtenons un meilleur prix. Mais le problème est que de cette façon, vous ne pouvez pas voir quelle est la taille réelle du boîtier. Pour cette raison, la meilleure chose dans ces cas est, tout d’abord, de rechercher les avis du cas dans le commerce électronique pour voir les photographies que d’autres utilisateurs ont prises du cas déjà placé sur le terminal et s’il est pas possible, faites attention aux bords qui se trouvent autour de l’écran et du module caméra, car c’est généralement le point le plus épais du boîtier et cela permet de se faire une idée de son épaisseur.

L’idéal dans ces cas est de chercher le juste milieu, c’est-à-dire un étui suffisamment épais pour protéger le module caméra, mais qui ne soit pas trop encombrant, de manière à ce qu’il vous permette de manipuler confortablement le mobile avec un main.

Le type de gaine et son matériau de construction

Une fois que vous avez décidé de la taille de la housse, l’étape suivante consiste à choisir le type de housse que vous souhaitez acheter, car vous pouvez actuellement trouver 6 types de housses différents, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients.

housses en silicone

Ce sont sans aucun doute les plus populaires, car ils protègent votre appareil, ne sont pas trop encombrants et sont assez abordables.

Il est de plus en plus courant de voir des housses hybrides en silicone, c’est-à-dire des housses qui combinent deux ou plusieurs types de matériaux, certains souples et d’autres rigides, pour offrir un bon niveau de protection et, en même temps, un design fin.

couvertures transparentes

Le deuxième type d’étui le plus vendu après les étuis en silicone sont les étuis transparents, car de nombreux utilisateurs veulent que l’arrière du mobile soit vu, surtout si nous l’avons acheté dans une couleur frappante.

Ces housses ont un niveau de protection similaire à celui des housses en silicone traditionnelles et avec un design pas trop grand qui augmente à peine l’épaisseur du terminal, mais le principal problème avec ces types de housses est qu’elles ont tendance à jaunir avec le temps car elles sont en plastique et les rayons ultraviolets du soleil le décomposent petit à petit.

étuis minces

Si vous êtes clair sur le fait que l’essentiel n’est pas de rendre votre téléphone trop gros, votre meilleur choix sera sans aucun doute un étui mince et dans ce segment, vous pouvez trouver deux types d’étuis :

Coques en plastique dur ultra-minces : il s’agit généralement de coques aux couleurs vives avec une qualité de construction de base et un prix très bon marché qui ne sont pas fortement recommandés car ils protègent à peine le téléphone.

Coques en TPU (polyuréthane thermoplastique) : Ces coques fines offrent une plus grande résistance aux chocs que les précédentes sans trop augmenter leur épaisseur, elles constituent donc une alternative assez valable si vous recherchez une coque fine

couvertures résistantes

À l’autre bout du catalogue se trouvent des étuis résistants, des produits fabriqués dans des matériaux conçus pour protéger le mobile de toutes sortes de chutes et de chocs, mais qui, en revanche, sont plus épais et alourdissent le terminal.

Dans cette typologie se trouvent des couvertures à 360º, des couvertures qui protègent à la fois l’écran et le dos de l’appareil, mais ne sont pas fortement recommandées car elles ont tendance à interférer avec le bon fonctionnement de l’écran tactile et du capteur d’empreintes digitales à l’écran.

En ce sens, chez Netcost-security.fr, nous vous recommandons d’acheter un étui rigide et de placer un verre trempé ou en gel sur l’écran pour le protéger contre d’éventuels coups sans perdre sa fonctionnalité.

couvertures de style livre

Un autre type d’étui pour téléphone portable que vous pouvez trouver aujourd’hui sont les housses de type livre, c’est-à-dire celles qui protègent le terminal de l’avant et de l’arrière avec un design en forme de livre qui vous permet de couvrir l’écran lorsque vous ne l’utilisez pas.le smartphone et découvrez-le lorsque vous allez l’utiliser.

Ces types de couvertures ont généralement une série de départements sur la couverture avant ou sur le dos pour transporter la carte d’identité et les cartes sans avoir à transporter le portefeuille.

Un point en faveur de ces housses est que si vous transportez habituellement votre mobile dans votre poche ou dans un sac, il sera plus protégé contre les rayures causées par les clés, mais il est aussi plus inconfortable que les autres car il vous faudra ouvrir et refermez le couvercle chaque fois que vous souhaitez utiliser le terminal.

couvertures haut de gamme

Le dernier type d’étuis pour smartphone sur le marché sont les étuis premium, des étuis faits de matériaux plus exclusifs comme le cuir ou la fibre de carbone.

Dans les deux cas, ces étuis sont plus chers que tous les précédents et sont plus difficiles à trouver, nous ne les recommandons donc que si vous êtes sûr de vouloir dépenser de l’argent pour un étui de bonne qualité.

La couleur et le design de la couverture

Bien sûr, une autre chose que vous devez prendre en compte lors du choix d’une couverture est sa couleur et son design, puisque vous pouvez trouver des couvertures noires et des couvertures colorées complètement lisses ou avec des dessins au dos comme vos personnages d’anime préférés.

C’est un choix totalement personnel et cela dépendra de ce que vous aimez le plus, mais si vous avez un mobile noir ou gris et que vous souhaitez lui donner une nouvelle vie, une coque colorée est une bonne solution.

Éléments supplémentaires des couvertures

Un autre point que vous devez évaluer lors de l’achat d’une housse pour votre mobile est de savoir s’il a des « add-ons » tels que des supports intégrés pour placer le mobile horizontalement ou des plaques magnétiques pour les placer dans des supports de voiture de ce type, car cela Il peut s’agir d’un point en faveur de ces couvertures.

La marque de la couverture

Comme pour tout autre produit sur le marché, il existe des marques d’étuis plus fiables que d’autres et, en ce sens, d’après notre expérience personnelle, certaines des meilleures en raison de leur bon rapport qualité-prix sont Spigen, Ringke, Nilkin ou Uvert.

Toutes ces marques ont des produits de bonne qualité, avec des designs actuels et des prix tout à fait abordables pour la grande majorité des utilisateurs.

Le prix de la couverture

Et nous arrivons à la dernière section de cette sélection et l’une des plus décisives lors de l’achat d’une housse ou d’une autre : son prix. En ce sens, s’il est vrai que sur AliExpress, vous pouvez trouver une grande variété de couvertures bon marché, dont beaucoup sont de bonne qualité et vous dureront quelques mois, notre recommandation personnelle est que, chaque fois que vous le pouvez, grattez une petite poche et achetez une housse un peu plus chère d’une des marques que nous recommandons au point précédent.

Dans le cas où vous ne voulez pas dépenser 15 ou 20 euros pour un nouvel étui et que vous allez l’acheter sur AliExpress ou dans un autre store similaire, la meilleure chose à faire est de consulter les avis des autres utilisateurs qui l’ont acheté. , les photographies du boîtier et vérifier que ledit boîtier a un nombre élevé de ventes sur la plateforme en question.

