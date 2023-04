La version 22624.1546 de Windows 11 Insider est livrée avec une recherche améliorée dans les paramètres

Après avoir retardé la mise à jour de cette semaine de quelques jours, Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11 Insider sur le canal bêta. La nouvelle mise à jour bêta est fournie avec Windows 11 build 22624.1546. Comme il s’agit du canal bêta, il existe une version réduite de celui-ci avec la version 22621.1546.

Parallèlement à la mise à jour du canal bêta, Microsoft a également publié des versions Insider pour les canaux Canary et Dev que vous pouvez voir ici. Ce sont des mises à jour hebdomadaires Insider Preview disponibles pour les utilisateurs qui se trouvent sur les canaux respectifs.

Dans le canal bêta, il existe aujourd’hui deux versions, une qui contient toutes les fonctionnalités et une version réduite avec moins de fonctionnalités. Dans la mise à jour d’aujourd’hui, la version 22624.1546 d’Insider est une mise à jour principale et la version 22621.1546 est une mise à jour mineure.

La nouvelle mise à jour apporte quelques changements dans les paramètres. Il inclut des performances de recherche améliorées. Limite de 20 onglets les plus récents, un nouveau raccourci pour ouvrir l’outil de capture, et plus encore. Vous pouvez consulter le changelog complet ci-dessous.

Changements et améliorations dans la version 22624.1546

[General]

Dans le vol précédent, nous avons documenté que le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) fonctionne sur les ordinateurs de bureau, mais ce n’est pas le cas. Nous avons mis à jour ce billet de blog. Le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) doit également être activé par l’OEM (le fabricant de l’appareil). Par conséquent, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les ordinateurs portables ou appareils 2 en 1.

[Settings]

Amélioration des performances de recherche dans les paramètres.

Appuyez sur la touche d’impression d’écran pour ouvrir l’outil de capture par défaut. Ce paramètre peut être désactivé via Paramètres > Accessibilité > Clavier. Si vous avez préalablement modifié ce paramètre vous-même, votre préférence sera conservée.

Une limite de 20 onglets les plus récents a été introduite sous Paramètres> Multitâche pour afficher les onglets dans ALT + TAB et Snap Assist.

Correctifs dans la version 22624.1546

[Input]

Correction d’un problème où les fonctionnalités de saisie de texte telles que le clavier tactile, la saisie vocale et le panneau emoji pouvaient ne pas se lancer.

Correction d’un problème où les boutons du menu déroulant des paramètres de Pinyin IME étaient difficiles à voir lorsqu’ils avaient le focus si un thème de contraste était activé.

[Task Manager]

Correction d’un problème où certains détails de la page Performances ne s’affichaient pas correctement tant que vous n’aviez pas redimensionné la fenêtre ou changé de page.

Problèmes connus

[Search on the Taskbar]

Si vous avez le bouton Bing dans la zone de recherche de la barre des tâches et que vous redémarrez votre ordinateur, vous pouvez voir la mise en surbrillance de la recherche rotative quotidienne pendant un certain temps avant de récupérer le bouton Bing.

[File Explorer]

Les initiés qui ont des clés d’accès dans l’explorateur de fichiers :

[NEW] Maj + clic droit sur un fichier ou un dossier n’ouvre pas « Afficher plus d’options ».

[Live captions]

Sur les appareils ARM64, la prise en charge améliorée de la reconnaissance vocale installée via la page des paramètres de langue et de région nécessitera le redémarrage des sous-titres en direct si vous changez de langue dans le menu Langue des sous-titres des sous-titres en direct.

Certaines langues affichées sur la page des paramètres de langue et de région indiqueront la prise en charge de la reconnaissance vocale (par exemple, le coréen), mais ne prennent pas encore en charge les sous-titres en direct.

Lors de l’ajout d’une langue via la page des paramètres de langue et de région, la progression de l’installation de la fonctionnalité de langue peut être masquée et vous pouvez ne pas voir la fin de l’installation de « Reconnaissance vocale améliorée » (requise par Live Captions). (Vous pouvez utiliser les « Options de langue » de la langue pour surveiller la progression.) Si cela se produit, il peut y avoir un délai inattendu avant que l’expérience de configuration des sous-titres en direct ne le détecte et vous permette de continuer.

Les performances de sous-titrage peuvent être dégradées dans les langues autres que l’anglais et le filtrage hors langue manquant dans les langues autres que l’anglais (États-Unis), ce qui indique que des sous-titres incorrects seront affichés pour les paroles qui ne sont pas dans la langue des sous-titres.

Si vous êtes un utilisateur Insider du canal bêta, vous pouvez recevoir toutes les mises à jour. Si vous recevez la version plus petite 22621.1546, vous aurez la possibilité de passer à la mise à jour principale. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Windows Update.

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.