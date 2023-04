Les versions 23430 et 25336 de Windows 11 Insider Preview sont disponibles pour les testeurs

Microsoft vient de publier deux nouvelles versions de prévisualisation pour les testeurs du programme Insider Preview. Les nouvelles versions incrémentielles sont disponibles pour les canaux de développement et Canary, étiquetées comme numéros de version 23430 et 25336. Lisez la suite pour connaître tous les détails de la nouvelle mise à jour.

Microsoft pousse le Windows 11 Insider Preview Build 25336 vers le canal Canary. Il s’agit d’une mise à niveau mineure, qui peut être installée rapidement sur les PC éligibles. Si vous êtes un testeur du programme Windows Insider Preview et que vous avez opté pour le canal Canary, vous pouvez facilement mettre à jour votre PC vers la nouvelle mise à jour à partir des paramètres.

En termes de changements, la mise à niveau apporte des améliorations de performances à la recherche dans les paramètres, elle a ajouté la limite de 20 onglets les plus récents à afficher à l’aide du raccourci ALT + TAB, et plus encore. Les notes de version complètes sont ici.

Windows 11 Insider Preview Build 25336 – Modifications et améliorations

Paramètres Amélioration des performances de recherche dans les paramètres. Les clients disposant de 2 adaptateurs graphiques dédiés ou plus sans carte graphique intégrée peuvent désormais choisir lequel des adaptateurs graphiques dédiés est considéré comme hautes performances. Accédez à Paramètres > Système > Affichage > Graphiques > Paramètres graphiques par défaut et sélectionnez la carte graphique discrète que vous souhaitez désigner comme GPU hautes performances par défaut. Une limite de 20 onglets les plus récents a été introduite sous Paramètres> Multitâche pour afficher les onglets dans ALT + TAB et Snap Assist. Ce changement a été déployé avec la Build 25330 la semaine dernière.



En parlant de Windows 11 Insider Preview Build 23430, il est ensuite déployé pour les développeurs avec plusieurs modifications ainsi que des correctifs. Vous pouvez désormais recevoir des notifications urgentes ou importantes lorsque Ne pas déranger est activé et que la fenêtre est en mode plein écran. Tout comme la version Canary, la limite des 20 onglets les plus récents a été ajoutée pour le raccourci multitâche ALT + TAB. Le prochain changement apporté au canal de développement est la possibilité de fermer des applications dans le gestionnaire de tâches en appuyant sur le clic droit.

Voici la liste complète des modifications ainsi que des correctifs fournis avec Windows 11 Insider Preview Build 23430.

Windows 11 Insider Preview Build 23430 – Modifications et améliorations

Général Les notifications urgentes ou importantes qui surviennent lorsque la fonction Ne pas déranger est activée lors de l’utilisation d’applications en plein écran afficheront désormais un bouton « Afficher la notification » pour afficher le contenu de la notification à des fins de confidentialité. Dans le vol précédent, nous avons documenté que le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) fonctionne sur les ordinateurs de bureau, mais ce n’est pas le cas. Nous avons mis à jour ce billet de blog. Le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) doit également être activé par l’OEM (le fabricant de l’appareil). Par conséquent, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les ordinateurs portables ou appareils 2 en 1.

Paramètres Une limite de 20 onglets les plus récents a été introduite sous Paramètres> Multitâche pour afficher les onglets dans ALT + TAB et Snap Assist.

Développeur Nous introduisons un nouveau paramètre sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs afin d’activer la tâche de fin lors d’un clic droit sur une application dans la barre des tâches. Ce paramètre est dans la Build 23430 mais ne fonctionne pas actuellement lorsque la fonctionnalité est activée. Il sera corrigé lors d’un prochain vol.



Windows 11 Insider Preview Build 23430 – Correctifs

Général Correction d’un problème sous-jacent qui faisait que certains initiés voyaient une augmentation des plantages d’explorer.exe au cours des 2 derniers vols.

Saisir Correction d’un problème où les fonctionnalités de saisie de texte telles que le clavier tactile, la saisie vocale et le panneau emoji pouvaient ne pas se lancer. Correction d’un problème où les boutons du menu déroulant des paramètres de Pinyin IME étaient difficiles à voir lorsqu’ils avaient le focus si un thème de contraste était activé.

Gestionnaire des tâches Correction d’un problème affectant la fiabilité du gestionnaire de tâches. Le champ de recherche ne doit plus être rogné en haut lorsque la fenêtre est maximisée.

Accessibilité Correction d’un problème où, dans les paramètres rapides, le narrateur lisait le titre de la page précédente au lieu de celui de la page active. Après avoir téléchargé l’accès vocal, les informations pour vous aider à démarrer devraient s’ouvrir correctement à nouveau maintenant. Correction d’un problème où les fenêtres contextuelles pour l’accès vocal n’étaient pas traduites correctement.



Que vous soyez sur le canal de développement ou sur le canal canari, vous pouvez facilement mettre à jour votre système vers les nouvelles versions. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

