Le mois dernier, Netcost-security.fr a partagé en exclusivité le prochain design de l’iPhone 15 Pro avec des images CAO de base. Depuis lors, nous avons travaillé pour recueillir plus de détails exclusifs auprès des fabricants d’accessoires MFi, nouvelle CAO détaillée obtenue par Netcost-security.fr’s Max Weinbachet d’autres sources.

Toutes ces informations ont été corroborées par plusieurs sources, et nous sommes convaincus qu’il s’agit de votre meilleur aperçu de l’iPhone 15 Pro à ce jour.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Monture en titane

Selon de nombreuses rumeurs, l’iPhone 15 Pro serait une mise à niveau importante, le plus grand changement étant un tout nouveau boîtier en titane avec un design aux bords arrondis. Bien que subtils, les bords arrondis devraient constituer une mise à niveau notable, car de nombreux utilisateurs se sont plaints des bords tranchants de l’iPhone actuel.

Les caméras

En plus du nouveau cadre en titane, Apple augmente à nouveau la taille des caméras de l’iPhone 15 Pro. La bosse de la caméra est plus épaisse, mais le changement le plus notable vient des lentilles saillantes. Les fichiers CAO montrent que la saillie de l’objectif individuel a plus que doublé par rapport aux énormes caméras de l’iPhone 14 Pro.

Il est important de noter que dans les fichiers CAO, l’iPhone 15 Pro Max a une saillie de caméra plus petite ; cela pourrait être dû à une caméra périscope, dont la rumeur veut qu’elle vienne cette année exclusivement dans le plus grand modèle Pro Max. Cela indiquerait que l’iPhone 15 Pro aura une bosse de caméra plus grande que l’iPhone 15 Pro Max.

Les améliorations de la caméra de génération en génération sont une chose sûre, et Apple se prépare à une mise à niveau importante si la taille des caméras est quelque chose à passer. Les rumeurs disent que l’iPhone 15 Pro sera doté d’une toute nouvelle technologie de capteur qui « capturera plus de lumière et réduira la surexposition ou la sous-exposition dans certains paramètres ».

USB-C sur les modèles d’iPhone 15

Selon les rumeurs, l’USB-C arriverait également sur tous les modèles d’iPhone 15. Basé sur une fuite d’images d’un appareil prototype, le port USB-C a un contour métallique unique avec une texture nervurée. À la manière typique d’Apple, la charge la plus rapide sera limitée aux câbles USB-C certifiés par Apple.

Boutons tactiles de volume et de sourdine

Adieu les boutons et l’interrupteur de sourdine – l’iPhone 15 Pro sera doté de boutons haptiques et de sourdine à semi-conducteurs. Selon les dernières informations, les boutons seront remplacés par deux nouveaux moteurs haptiques dédiés explicitement à l’émulation d’une pression sur un bouton.

Rapporté en exclusivité par Filipe Esposito de Netcost-security.fr, l’interrupteur de sourdine recevra également le traitement haptique et fonctionnera plutôt comme un bouton-poussoir ; reste à savoir comment Apple traitera cette nouvelle entrée dans le logiciel.

Minuscules lunettes

Apple continuera de rétrécir les lunettes cette année, les lunettes de l’iPhone 15 Pro mesurant à peine 1,55 mm. Nous voyons également que les verres avant et arrière présentent une courbure subtile des bords, se transformant de manière transparente dans le cadre en titane de l’appareil.

La toute nouvelle couleur de l’iPhone 15 Pro

Peut-être le changement le plus excitant, Netcost-security.fr a appris que l’iPhone 15 Pro sera disponible dans une toute nouvelle couleur rouge foncé ; le code couleur exact étant 410D0D. Selon les rumeurs, cette couleur côtoierait les couleurs habituelles White, Space Black et Gold d’Apple et remplacera Deep Purple.

Dimensions

En raison des cadres plus petits et de la même taille d’écran globale, l’iPhone 15 Pro sera légèrement plus petit que l’iPhone 14 Pro. Ceci et les bords plus arrondis devraient rendre le téléphone beaucoup plus confortable à tenir.

L’iPhone 15 Pro mesure 70,46 mm sur 146,47 mm avec une épaisseur de 8,24 mm, tandis que l’iPhone 14 Pro est légèrement plus grand à 71,45 mm sur 147,46 mm avec une épaisseur de 7,84 mm.

Conclusion

L’iPhone 15 Pro se prépare à être une mise à niveau importante, et avec un tout nouveau cadre en titane, USB-C et des mises à niveau de l’appareil photo, il est sûr d’être populaire. Il est encore tôt, et rien n’est confirmé jusqu’à ce qu’Apple dévoile l’appareil sur scène ; cependant, cela nous donne un aperçu précis de ce que nous pouvons attendre d’Apple plus tard cette année.

Nous aurons beaucoup plus à partager sur le reste de la gamme iPhone 15 au cours des prochaines semaines.

Fond d’écran: Apple Guy de base



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :