Les 20 applications qui consomment le plus de mémoire cache sur Android

Jetez un œil à cette liste d’applications qui ont tendance à avoir un cache très élevé et découvrez comment libérer de l’espace sur votre téléphone Android.

Certaines applications utilisent excessivement le cache.

Les applications de votre mobile Android disposent d’un cache, un espace dans lequel elles accumulent les données dont elles auront besoin de manière récurrente. Le fait de conserver ces fichiers à cet endroit permet de réduire les temps de chargement, car vous évitez de retélécharger certaines informations encore et encore. Cependant, un cache excessivement grand fera que votre téléphone se retrouvera avec une mémoire pleine. Qu’est ce que tu peux faire?

Dans ce guide, nous vous montrons quelles sont les applications qui consomment le plus de mémoire cache et quelles étapes suivre pour l’éliminer. En revanche, nous avons évoqué la nécessité réelle de suivre cette procédure sur votre téléphone.

Liste des applications qui consomment le plus de mémoire cache

Tout d’abord, nous allons mentionner les principales applications qui stockent un cache considérable et les raisons pour lesquelles elles ont tendance à en occuper beaucoup. Les contrôler vous aidera à réduire leur impact sur la mémoire interne de l’appareil et à éviter que votre téléphone ne soit saturé.

Bien que nous les ayons classées par catégories, voici la liste complète des applications qui consomment le plus de mémoire cache sur Android :

Chrome

bord

Firefox

internet samsung

Facebook

Twitter

TikTok

Instagram

Whatsapp

Télégramme

Spotify

musique Youtube

Youtube

Netflix

Première vidéo

photos google

Google Maps

Waze

Google

wallapop

Navigateurs

Les navigateurs Web mettent en cache les fichiers pour accélérer le temps de chargement des sites Web fréquemment visités. Lorsqu’un site Web est visité, des fichiers tels que des images, des feuilles de style et des scripts sont téléchargés et stockés dans le cache du navigateur. Si le site Web est visité à nouveau, le navigateur n’a pas besoin de télécharger à nouveau les mêmes fichiers, ce qui réduit le temps de chargement et améliore l’expérience utilisateur.

Cela s’applique à Chrome, Edge, Firefox ou Samsung Internet.

Réseaux sociaux

Les applications de médias sociaux utilisent le cache pour accélérer le chargement du contenu et réduire la consommation de données mobiles. En mettant en cache des images, des vidéos et d’autres données, les applications peuvent y accéder plus rapidement, ce qui améliore l’expérience utilisateur. En général, l’intention est d’éviter à tout prix le téléchargement inutile de fichiers déjà téléchargés.

Dans ce groupe, nous retrouvons Facebook, Twitter, TikTok et Instagram. Également des applications de messagerie telles que WhatsApp ou Telegram.

applications musicales

Les applications musicales utilisent également le cache pour stocker des chansons et d’autres fichiers audio, ce qui réduit le temps nécessaire pour commencer à jouer. Cela permet aux utilisateurs d’accéder plus rapidement et plus facilement à leur musique préférée, en particulier à celles qu’ils écoutent encore et encore.

Parmi les applications les plus remarquables, nous trouvons Spotify et YouTube Music.

application vidéo

Les applications de streaming vidéo sont un autre porc de cache. Ils l’utilisent, comme dans le cas précédent, pour stocker du contenu multimédia. L’objectif est le même : réduire le temps de chargement et améliorer la qualité de lecture. Cela permet aux utilisateurs de profiter de leurs films et séries préférés de manière plus fluide et sans interruption.

Dans cette catégorie, nous pouvons inclure des applications et des services tels que Netflix, Prime Video ou YouTube.

photos google

Les très gros utilisateurs de Google Photos verront le cache monter en flèche. L’application télécharge beaucoup de données pour les avoir toujours à portée de main et pour pouvoir afficher les photos même en l’absence de connexion Internet.

Au fait, si vous manquez d’espace dans Google Photos, cela n’a rien à voir avec le cache ou le stockage de votre mobile. Dans ce cas, vous devez soit augmenter le quota de votre compte, soit supprimer les éléments dont vous ne voulez plus.

applications de navigation

Les applications de navigation utilisent le cache pour stocker des cartes et d’autres données, augmentant ainsi la vitesse et la précision de la navigation. Cela permet aux utilisateurs de trouver leurs destinations plus rapidement et plus efficacement, même lorsqu’il n’y a pas de couverture ou que la connexion est instable.

Certaines des applications de navigation qui utilisent le plus de mémoire cache sont Google Maps et Waze.

Autres applications

Il existe de nombreuses applications qui ont généralement une mémoire cache considérable. Généralement, si un service gère beaucoup de médias, d’images ou de données, il les met en cache pour donner la priorité à de bonnes performances.

Certains exemples inattendus pourraient être Google, en particulier à cause de toutes les données Discover, ou Wallapop, qui charge les vignettes et les images des annonces.

Comment vider le cache d’une application ?

Eh bien, vous savez maintenant quelles sont les applications qui consomment le plus de mémoire cache. D’autre part, nous vous recommandons de jeter un œil à la section Stockage dans les paramètres Android. Cela vous aidera à repérer d’autres applications qui pourraient en prendre trop.

Dans le cas où vous souhaitez supprimer le cache d’une application, vous devez faire ceci :

Appuyez longuement sur l’icône de l’application. Appuyez sur le bouton Infos sur l’application. Appuyez sur Stockage. Appuyez sur le bouton Effacer le cache.

N’oubliez pas que la suppression du cache n’implique pas la perte de vos données personnelles, telles que le compte avec lequel vous êtes connecté. Cependant, certains éléments pourraient prendre plus de temps à se charger car ayant disparu du cache il faut maintenant les télécharger à nouveau depuis le serveur. Dans cet esprit, nous devons répondre à la dernière question de ce guide.

Est-il vraiment nécessaire de vider le cache ?

Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de vider le cache de l’application. En règle générale, les développeurs s’assurent que leurs applications utilisent le stockage de manière responsable et appliquent des politiques de gestion des données qui évitent d’encombrer complètement le stockage. Certains ont même ajouté des paramètres qui permettent à l’utilisateur de limiter l’espace que le cache doit occuper.

Dans quels cas faut-il envisager de vider le cache ? Dans ces trois cas :

Mémoire pleine. Lorsque votre mobile ne dispose pas de suffisamment de stockage, une façon de récupérer de l’espace consiste à supprimer les données mises en cache des applications. Il est vrai qu’ils seront à nouveau téléchargés, mais vous gagnerez du temps jusqu’à ce que cela se produise. Au contraire, lorsque votre mobile dispose de suffisamment d’espace libre, il est préférable d’oublier cet aspect.

Erreurs dans une application. S’il y a des plantages récurrents dans une application, avant de désinstaller, pensez à vider le cache. Parfois, cette méthode fonctionne et vous fait gagner beaucoup de temps.

Lorsque la bonne gestion n’est pas faite. Certaines applications ne sont pas bien développées et stockent une énorme quantité de données dans le cache. Ce n’est pas le plus courant, mais si cela se produit, vider le cache est une bonne idée.

