Microsoft Edge déploie maintenant le générateur d’images basé sur DALL∙E pour tous les utilisateurs

Le mois dernier, Microsoft a annoncé qu’il intégrerait son moteur de recherche Bing au DALL∙E d’OpenAI pour permettre aux utilisateurs du navigateur Web Edge de générer des images à l’aide de texte. Alors qu’au début, cette fonctionnalité n’était disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs, Microsoft a confirmé cette semaine qu’il déployait désormais le nouveau générateur d’images Edge pour tout le monde.

Le créateur d’images de Microsoft Edge est désormais disponible pour tout le monde

Selon un récent article de blog de la société, la fonctionnalité Image Creator est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Microsoft Edge sur le bureau. Cela inclut les versions Windows, macOS et Linux. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Image Creator utilise des modèles DALL∙E (une intelligence artificielle) pour créer de nouvelles images basées sur des commandes de texte.

Microsoft affirme que les utilisateurs peuvent utiliser l’IA pour les aider à créer un « visuel très spécifique pour une publication sociale ou même un PowerPoint ». Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, cliquez simplement sur l’icône Image Creator dans la barre latérale de Microsoft Edge et saisissez ce que vous souhaitez générer. L’image générée peut être téléchargée et utilisée n’importe où.

Cette fonctionnalité vous aidera à créer des images qui n’existent pas encore, alimentées par les tout derniers modèles DALL∙E de nos partenaires d’OpenAI, directement depuis la barre latérale Microsoft Edge. Si vous avez déjà eu besoin d’un visuel très spécifique pour un message social ou même un PowerPoint, Image Creator peut vous aider à trouver exactement ce dont vous avez besoin.

L’annonce intervient après que Microsoft Edge a également été mis à jour avec l’intégration de ChatGPT. En conséquence, les résultats de recherche Bing ont désormais des réponses à ce que vous recherchez au lieu de simplement vous montrer des liens vers d’autres sites Web.

En plus d’Image Creator, la mise à jour d’avril de Microsoft Edge ajoute également d’autres nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci incluent une nouvelle façon de partager des fichiers et des notes entre les appareils, un éditeur d’images intégré de base et des améliorations du mode efficacité pour économiser encore plus d’autonomie sur les ordinateurs portables.

Vous pouvez télécharger gratuitement Microsoft Edge pour votre ordinateur via le site Web de Microsoft.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :