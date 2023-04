L’inventeur du téléphone portable a 94 ans et achète un nouvel iPhone chaque année

50 ans se sont écoulés depuis le premier appel téléphonique, et bien que son créateur Martin Cooper achète chaque année un iPhone nouvelle génération, il dit qu’il faut « arrêter de regarder nos écrans mobiles sans réfléchir ».

Ce bon vieux Martin Cooper avec son DynaTAC, le premier téléphone mobile, et un iPhone 14 Pro.

La technologie a beaucoup évolué. Sans surprise, on a vu il y a quelques jours un robot humanoïde exprimer des sentiments alors que certes les possibilités de ChatGPT nous submergent, mais avec le recul, c’était il y a seulement 50 ans que Martin Cooper passait le premier appel avec un téléphone portable et maintenant ces appareils sont plus qu’essentiels dans nos vies, presque transformés en appendices de notre corps.

On ne comprend plus la vie sans smartphone, et pourtant celui qui les a créés il y a 50 ans dit que « le problème c’est que les gens n’arrêtent pas de les regarder », précisant que nous sommes obsédés par les mobiles et que lui-même se sent mal quand il voit quelqu’un traverser la rue sans réfléchir, les yeux sur l’écran et risquant de se faire écraser.

C’était cette semaine même que s’accomplissait le 50e anniversaire de cet événement marquant du calendrier technologique, le 3 avril 1973, et c’est pourquoi France24 a interviewé Martin Cooper pour nous laisser quelques perles de sagesse d’un homme qui a maintenant 94 ans et semble avoir encore des idées très claires.

Martin Cooper : « Chaque génération est plus intelligente que la précédente. Ils apprendront à utiliser le téléphone portable plus efficacement. »

Comme nous l’avons dit, le 3 avril a marqué le 50e anniversaire de l’appel historique de Cooper de son laboratoire Motorola aux concurrents de Bell Systems, au cours duquel il les a informés qu’il appelait depuis un téléphone portable, concluant et remportant cette course fulgurante d’ingénierie :

« Je lui ai dit ‘Joel [el doctor Joel Engel]Je suis Martin Cooper. Je t’appelle sur un téléphone portable. Mais un vrai téléphone portable, personnel, portable. » « Il y eut un silence à l’autre bout du fil. Je pense qu’il grinçait des dents. »

Les temps ont bien changé maintenant, et Martin Cooper lui-même reconnaît que « je n’apprendrai jamais à utiliser le téléphone portable comme le font mes petits-enfants et arrière-petits-enfants », bien que dans son cas il achète chaque année un nouvel iPhone qu’il analyse attentivement, en en plus d’utiliser une Apple Watch au quotidien.

Il avoue qu’utiliser des dizaines d’applications, c’est trop et que les humains d’aujourd’hui sont assez obsédés par un appareil qu’il utilise pour communiquer, principalement en appelant ou en envoyant des messages, ainsi que pour contrôler ses aides auditives et d’autres tâches.

De ce DynaTAC qui pesait plus d’1 kilo et avait une batterie pour 25 minutes de conversation, avoir maintenant un iPhone, c’est une vraie mobilité, quelque chose qu’ils recherchaient depuis le début avec les revues successives du premier téléphone, dont il dit que » vous ne pouvait pas le tenir plus de 25 minutes, donc son autonomie n’était pas un problème. »

Ces premiers téléphones mobiles n’étaient pas bon marché, ils coûtaient environ 5 000 dollars, mais ils apportaient de nombreux avantages qui continueront de croître à l’avenir, dans lesquels nous pourrons même vaincre des maladies grâce aux appareils mobiles.

Le prix des premiers mobiles était d’environ 5 000 dollars et tout le monde ne pouvait pas y accéder, mais l’avenir est venu rapidement et aujourd’hui beaucoup travaillent déjà principalement avec le smartphone, ou ont doublé leur productivité grâce à lui, donc les prochaines étapes pour Martin Cooper sont même plus encourageant.

En premier lieu, il affirme que « chaque génération est plus intelligente que la précédente », si bien que tôt ou tard « on apprendra à utiliser le téléphone portable de manière plus efficace » et sans obsessions, sans avoir conscience de l’écran tous le temps.

De plus, il confirme que ces gadgets, qui sont aujourd’hui devenus des extensions de personnes, pourront sûrement aider à vaincre les maladies puisque « nous commençons à peine à comprendre tout ce qu’ils peuvent faire », de la mesure de la fréquence cardiaque au suivi de toute activité physique. , en via le contrôle d’appareils auditifs, de prothèses ou de stimulateurs cardiaques qui ouvriront la voie à des capteurs corporels capables de détecter les maladies avant même qu’elles ne se développent.

« Je sais que cela semble exagéré, mais dans une ou deux générations, nous allons vaincre les maladies avec des appareils mobiles », Martin Cooper est clair.

Le créateur des téléphones portables raconte qu’en 1973 ils savaient déjà qu' »un jour tout le monde aurait des téléphones portables » et qu’ils n’avaient pas trop tort, puisqu’il y a déjà plus de contrats téléphoniques qu’il n’y a d’habitants dans le monde, alors « cette partie de notre rêve que nous avons déjà complimenté ».

Désormais, il faudra être attentif aux nouvelles technologies et aux défis qui se présenteront, mais vu à quelle vitesse tout est allé, il n’est pas très déraisonnable que tout ce que nous raconte ce génie se produise, qui, à 94 ans, semble soyez bien plus lucide que la majorité… Ou n’allez-vous pas admettre que vous passez des heures à regarder l’écran du mobile ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :