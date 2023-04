Qu’est-il arrivé au Samsung Galaxy S, le premier membre d’une famille mythique

Nous regardons en arrière pour nous souvenir d’une légende, le premier Galaxy S fabriqué par Samsung.

L’écran du premier Samsung Galaxy S.

Si on me demandait de mettre en évidence une famille d’appareils dans le monde Android, je penserais bientôt au Samsung Galaxy S. Nous parlons d’une vaste lignée de terminaux qui est née en 2010 et qui a survécu jusqu’à ce jour en nous donnant quelques des meilleurs smartphones que nous avons pu tester.

Il y a quelque temps, nous avons passé en revue tous les modèles de Galaxy S qui ont existé et nous regardons en arrière. Cette fois, il est temps de se rappeler en détail ce premier Samsung Galaxy S qui a été le début de tout. Les choses ont beaucoup changé depuis, le comparer avec le dernier Samsung Galaxy S23 Ultra nous aidera à prendre conscience du temps qui s’est écoulé et des progrès réalisés. C’était le premier produit phare de Samsung de l’histoire.

Ce fut l’un des premiers rois du monde Android

Contrairement à ce que nous pouvons voir dans le S23 Ultra susmentionné, dont l’écran est proche de 6,7 pouces, notre protagoniste est resté à 4 pouces en diagonale. En tout cas, Samsung savait alors très bien faire un bon écran, ce Galaxy se démarquait donc de la concurrence. Il est venu avec la technologie AMOLED, une caractéristique de la firme coréenne.

Dans ses entrailles vivait un processeur qui aujourd’hui ne pouvait pas déplacer même les applications les plus simples, mais en 2010, c’était une référence. Je veux dire le Hummingbird, une puce qui se déplaçait à 1 GHz avec un cœur Cortex-A8. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais il s’agissait d’un processeur développé par Samsung lui-même, qui changera plus tard le nom de ses puces en Exynos que nous connaissons aujourd’hui.

samsung galaxy s Dimensions 122,4 x 64,2 x 9,9 mm. 119 grammes de poids Filtrer AMOLED 4 pouces Résolution 480 x 800 pixels Processeur Colibri Cortex A8 avec processeur graphique PowerVR SGX540 RAM 512 Mo Système opératif Android 2.1 Éclair (Mise à jour vers Android 2.3 Gingerbread avec TouchWiz 4) Stockage 8/16 Go extensible par microSD appareils photo AF arrière de 5 mégapixels. VGA avant Batterie 1 500 mAh Autres Prise audio 3,5 mm, microUSB, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Oubliez les zooms spectaculaires, les capteurs de 200 mégapixels et les objectifs multiples comme ceux du modèle Ultra, l’arrière de ce Galaxy servait de logement à un seul appareil photo de 5 mégapixels avec lequel de bons résultats pouvaient être obtenus pour l’époque. Le boom de la photographie mobile était encore dans quelques années et beaucoup d’entre nous n’étaient pas encore conscients de l’importance que ces appareils photo deviendraient dans nos poches.

Il est encore plus surprenant de penser qu’il avait 512 Go de RAM et 8 Go de stockage, même s’il existait une version supérieure avec 16 Go de mémoire interne. Sa batterie de 1 500 mAh n’avait rien de spécial, mais elle remplissait à une époque où le matériel n’en demandait pas autant.

Le Samsung Galaxy S était un très bon appareil en 2010, l’un des premiers rois du monde Android. La famille Samsung Galaxy a beaucoup changé au fil des années, vous pouvez voir comment la technologie a évolué de ce Galaxy S simple et pas trop puissant à la bête qu’est aujourd’hui le Samsung Galaxy S23 Ultra. En regardant avec perspective, il est excitant de penser à ce qui est à venir.

