Cette IA recherche des signes d’extraterrestres et a déjà trouvé des signes inquiétants

Les IA ont de nombreuses utilisations, mais l’une des plus importantes est l’exploration spatiale

L’IA peut nous aider à trouver une vie intelligente en dehors de notre planète

Les IA vont changer le monde pour toujours. On parle depuis un moment de jobs qui vont disparaître à cause de ChatGPT-4 et d’autres IA, mais on parle peu des progrès et des avancées qu’ils permettent dans l’espace. Alors que les IA conversationnelles comme ChatGPT-4 sont soudainement présentes dans tous les aspects de notre vie, il existe d’autres IA qui changent à jamais certains paradigmes et nous ne bronchons pas. Ceci est un exemple d’IA qui travaille à trouver une vie intelligente en dehors de notre planète. En fait, il en a déjà trouvé des signes inquiétants, mais il est peut-être encore trop audacieux de penser qu’il a retrouvé la vie.

Quoi qu’il en soit, il s’est entraîné pendant des années pour détecter des traces de vie intelligente dans l’espace et maintenant il s’est activé automatiquement après avoir détecté 8 signaux qui pourraient l’indiquer.

Cette IA peut être utilisée pour trouver une vie extraterrestre

L’IA a trouvé 8 signes qui pourraient indiquer une vie extraterrestre. Ce sont des signaux radio qui apparaissent et disparaissent et ne correspondent pas aux normes des autres signaux radio qui voyagent dans l’espace et ont été créés naturellement. Selon Steve Croft, l’un des principaux promoteurs de ce projet, l’IA est l’un des plus grands alliés pour l’investigation de la vie extraterrestre.

À l’heure actuelle, les IA ne sont pas assez puissantes pour pouvoir observer dans l’espace à des millions d’années-lumière une civilisation intelligente. Ce qu’ils font, c’est analyser les données recueillies par les télescopes et les radiotélescopes autour de la planète. C’est de cela que s’occupe cette IA, dédiée à l’analyse des informations recueillies par le télescope de Green Bank aux États-Unis.L’IA a été entraînée à rechercher parmi toutes ces informations certains traits pouvant permettre la possibilité d’une intelligence intelligente. la vie. . Après avoir téléchargé « le grain de l’ivraie », il informe une équipe humaine chargée d’examiner les données que l’IA a trouvées intéressantes. Ce qu’il permet, c’est d’économiser du travail pour les chercheurs.

C’est l’usage que les IA ont en règle générale dans le monde scientifique. Ils économisent beaucoup de temps de dépistage et permettent aux chercheurs de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Bien sûr, cela a un coût énergétique très élevé. En fait, il y a déjà des voix qui disent que l’IA pourrait mettre fin à la planète. Jusqu’à 2% de l’énergie de la planète entière sert à alimenter ces machines bestiales.

Selon ETechBlog, un média massif est utilisé pour l’analyse de 150 To d’informations. Au final, l’IA est chargée de filtrer le son des radiotélescopes pour déterminer si le bruit entendu est une trace d’intelligence ou simplement l’un des multiples sursauts radio qui traversent l’espace et qui dans de nombreux cas sont simple ingérence. Pour cette mission, il utilise le dernier matériel disponible, nécessitant la puissance de traitement d’un supercalculateur pour héberger l’IA. Dans ce cas, il utilise également la puissance de 4 cartes graphiques NVIDIA TITAN X, l’une des plus puissantes de l’entreprise, pour pouvoir filtrer rapidement les données.

