7 jeux similaires à Vampire Survivors pour mobiles

Vampire Survivors a été un véritable « hit » lorsqu’il est sorti par surprise sur Steam et les téléphones portables, c’est pourquoi de nombreux clones ont vu le jour.

Le jeu Vampire Survivors a créé une école avec beaucoup de succès

Nous avons récemment parlé d’un jeu identique à Vampire Survivors, alors aujourd’hui nous avons décidé de vous proposer toute une batterie de jeux qui ont la même essence. Beaucoup sont pratiquement identiques, d’autres cherchent à innover et à ajouter des mécaniques surprenantes qui en font des jeux vraiment bons quelles que soient leurs origines.

Les meilleurs jeux similaires à Vampire Survivors

Vampire Survivors, le meilleur jeu du genre.

Il existe de nombreux jeux avec une dynamique identique à Vampire Survivors. Certains twistent un peu leur mécanique, d’autres optent pour une esthétique totalement différente. En substance, ils sont toujours des clones de ce titre qui a inventé ou réinventé une nouvelle façon de jouer à ce type de titre. Ils ont en commun un facteur clé : le niveau extrêmement élevé d’addiction qu’ils génèrent.

Héros survivant

20 minutes jusqu’à l’aube

Bardbarien

Survivants zombies

Survivant marin

Super Assistant

Survie dans l’ombre

Cela étant dit, voyons ce que le haut nous réserve.

Héros survivant

Ce titre mélange le système RPG avec Vampire Survivors. Choisissez un héros parmi le guerrier, le magicien et le ranger et lancez-vous dans un combat pour la survie contre des milliers d’ennemis magiques. L’esthétique des pixels rappelle certains jeux indépendants. Le titre vient de sortir, il est donc difficile pour le moment de savoir de quelles futures options il dispose. Cependant, il a l’air plutôt bien à première vue.

Téléchargez « Hero Survivor » sur Google Play Store

20 minutes jusqu’à l’aube

Peut-être le jeu avec la section visuelle la plus personnelle de tout le top, en fait, il rappelle les jeux d’horreur. Dans « 20 Minutes Till Dawn », nous devrons survivre jusqu’à l’aube. Pour ce faire, nous devrons sélectionner notre héros et choisir une construction qui nous permet de gagner. Sa section artistique est très cool et nous permet d’y passer des heures jusqu’à ce qu’on s’ennuie. Les matchs durent au maximum 20 minutes, donc nous ne nous battrons pas éternellement, heureusement.

Téléchargez « 20 minutes jusqu’à l’aube » sur Google Play Store

Bardbarien

Peut-être l’option la plus originale de tout le haut. Cela fait partie de ces types de jeux qui parviennent à avoir leur propre personnalité au-delà du jeu dans lequel ils sont évidemment inspirés. Ce jeu est la conjonction de deux titres très différents, « Crypt of the Necrodancer » et « Vampire Survivors ». Ainsi, nous devrons survivre aux ennemis au rythme de la musique, démontrant un niveau d’originalité rarement vu dans le genre. Après tout, la grande majorité des titres répètent les tropes et les thèmes de Vampire Survivors sans rien apporter d’autre. Ce n’est pas le cas.

Téléchargez « Bardbarian » sur Google Play Store

Survivants zombies

Le nom dit tout. Que se passe-t-il si vous changez l’essence effrayante de vampire de Vampire Survivors ? Eh bien, Nosferatu est changé par de gigantesques zombies qui veulent nous tuer. En substance, c’est exactement le même titre que toujours, mais le cadre change radicalement pour nous offrir un jeu sur lequel nous passerons de nombreuses heures.

Téléchargez « Zombie Survivors » sur Google Play Store

Survivant marin

Marine Survivor est un jeu qui s’inspire dangereusement de l’esthétique de « Warhammer 40,000 » et « Starship Troopers ». Nous sommes un soldat avec une armure assez grande et nous devrons survivre à des vagues interminables d’insectes et autres monstres gigantesques. Au fur et à mesure, c’est encore plus compliqué. Il a une esthétique de pixel très attrayante et la vérité est qu’il attire l’attention et pénètre par les yeux. Il pourrait parfaitement entrer dans le top des jeux de guerre pour Android.

Téléchargez « Marine Survivor » sur Google Play Store

Super Assistant

Super Wizard est un titre qui a déjà beaucoup d’expérience sur le marché Android. Il est fondamentalement l’un des premiers clones à sortir de Vampire Survivors et il en profite pour montrer qu’il connaît sa leçon. Outre le style roguelike typique de ce type de genre, cela nous permet également de mélanger des sorts pour en créer des plus puissants et pouvoir survivre encore plus longtemps. Il a le problème de tomber dans un certain abus de la composante aléatoire lorsqu’il s’agit d’obtenir nos builds, il pourrait donc tomber un peu dans le gain de 2 payes.

Téléchargez « Super Wizard » sur Google Play Store

Survie dans l’ombre

Shadow Survival est l’essence pure de Vampire Survivors mais avec un thème beaucoup plus détendu. Loin du grimdark que nous offre le jeu original, on opte ici pour une esthétique chibi beaucoup plus décontractée. Un titre super intéressant qui nous offre un niveau de vertige indigne de ces titres. Choisissez votre build et essayez de survivre le plus longtemps possible dans un jeu qui est un vrai brûleur.

Téléchargez « Vampire Survivors » sur Google Play Store

Malgré le fait qu’il existe de très bons jeux dans cette catégorie, le jeu qui n’a pas de rival est Vampire Survivors. Jeu disponible sur PC, consoles et plateformes mobiles. Le titre est à l’origine de tout le maelström qui existe maintenant de jeux qui lui ressemblent beaucoup. Il offre quelque chose qu’aucun autre n’atteint, et qui réside essentiellement dans la qualité de sa mécanique et dans le nombre de versions que nous pouvons trouver. De plus, le jeu est très soigné, avec de superbes Easter-eggs et des secrets que nous découvrons au fur et à mesure que nous jouons.

Par ailleurs, il est également important de se rappeler que Vampire Survivors est entièrement disponible pour jouer gratuitement sur notre téléphone Android.

Téléchargez « Vampire Survivors » sur Google Play Store

