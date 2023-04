Vous avez un mobile Dual SIM ? Avec ces astuces, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre Xiaomi

Certains d’entre vous ont sûrement choisi un téléphone Xiaomi car la plupart d’entre eux ont la possibilité d’incorporer une double carte SIM à l’intérieur, un élément qui offre de nombreux avantages lorsqu’il s’agit de pouvoir dupliquer nos comptes WhatsApp, recevoir des appels séparément et bien d’autres.

Por ello, en este post vamos a contarte algunos trucos para que puedas sacarle el máximo provecho a esta característica, todos ellos orientados a conseguir una productividad mucho más efectiva en tu teléfono y exprimir al máximo las capacidades que nos ofrece una dual SIM a día de aujourd’hui.

Ce que nous aimons le plus de la double SIM : nous avons deux couvertures différentes pour pouvoir basculer entre elles

Peut-être n’utilisez-vous qu’une seule carte SIM dans votre téléphone Xiaomi malgré le fait qu’elle vous permet d’en utiliser deux simultanément, mais nous devons vous dire que grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez avoir différents opérateurs dans le même appareil et cela peut économiser vous d’avoir une couverture dans presque n’importe où.

Bien sûr, nous devons tenir compte du fait que pour profiter au maximum de cette qualité, nous allons devoir utiliser deux SIM d’opérateurs différents et qu’ils n’utilisent pas le même réseau, mais grâce à cela, nous allons pouvoir d’ajouter la couverture des deux sociétés afin d’avoir accès à Internet quelle que soit la zone dans laquelle nous nous trouvons.

Choisissez avec quelle carte SIM passer des appels ou envoyer des messages

Depuis plusieurs versions, des applications telles que Google Phone et Google Messages nous donnent la possibilité de choisir avec quelle SIM nous voulons passer un appel ou envoyer des messages, un outil très utile pour pouvoir gérer deux numéros différents sans avoir à avoir deux téléphones . .

Il vous suffit de configurer l’option « Toujours demander » dans la section SIM préférée pour les appels et les SMs depuis la section des paramètres du smartphone. Une fois que nous l’avons fait, les applications d’appels et de messages nous demanderont avec quelle carte SIM nous voulons effectuer tout type d’action, un outil très utile pour gérer les deux numéros facilement et rapidement.

Acheter une SIM étrangère si vous voyagez hors du territoire européen

Il est vrai que depuis plusieurs années, il existe ce qu’on appelle l’itinérance européenne gratuite qui nous permet d’utiliser notre débit de données en dehors de la France, mais si nous voyageons en dehors de l’Europe, nous devrons payer si nous voulons surfer sur Internet ou faire appels.

Normalement, ce type de service est assez cher si nous le contractons avec notre opérateur français, il est donc préférable d’acheter une carte SIM dans notre pays de destination et de pouvoir naviguer sans limites pendant la période de séjour. pendant nos vacances.

Dans ce cas, la seule chose que nous aurons à faire une fois que nous aurons acheté cette carte SIM est de l’insérer dans notre téléphone et, à partir des paramètres SIM, de la configurer par défaut pour la connexion de données, les appels et les SMs afin d’éviter d’éventuels frais supplémentaires . Plus simple et moins cher, impossible.

