Si vous avez toujours voulu que votre téléphone ressemble à Crocs, ces coques peuvent réaliser votre souhait.

Cette couverture réclame une tonne de mèmes, mais elle fait aussi des vagues aux États-Unis.

Cette couverture a des trous qui rappellent beaucoup la chaussure légendaire | Image : Casetifier

Les coques sont destinées à protéger nos téléphones portables. Autrefois indestructibles, ils sont aujourd’hui plus fragiles qu’auparavant. Par conséquent, selon nos besoins, nous trouvons des housses imperméables ou des housses de sport. D’autres couvertures sont purement esthétiques, certaines se concentrent simplement sur le fait d’être aussi accrocheuses que possible. C’est le cas des housses Casetify, qui ressemblent à des chaussures Crocs, oui, les chaussures de crabe typiques avec des trous et qui sont généralement en caoutchouc très résistant. La vérité est que c’est, dans une certaine mesure, frappant. Bien que, pour certaines personnes, ils puissent être un peu exagérés dans leur personnalisation.

La housse qui ressemble à des baskets Crocs

Ces housses ressemblent à des baskets crocs. À tel point qu’ils ne sont pas fortement recommandés pour les tripophobes (s’il vous plaît, ne cherchez pas ce que c’est sur Google). En général, ils ont un style convivial, avec des couleurs pastel et sont entièrement personnalisables, vous pouvez mettre des épingles avec des fleurs, des arcs-en-ciel et des smileys. Comment pourrait-il en être autrement, ces types de couvertures sont assez surprenants et ont été révélés parce que TechCrunch a fait une revue à leur sujet.

Le boitier, plein de trous, est vraiment conçu pour que vous le personnalisiez en mettant ce type de pin’s dessus. De Casetify, la marque à l’origine de cette invention, ils assurent que ce qu’ils recherchent avec ce produit est d’encourager l’imagination des utilisateurs et d’essayer de leur permettre de s’exprimer comme ils le souhaitent. Un engagement clair et sûr pour la personnalisation, la liberté d’expression et le goût pour l’aspect le plus « mignon » ou « chibi » du moment.

En fait, ces couvertures ciblent un groupe spécifique de créateurs de contenu. Chez TikTok, une mode déferle sur laquelle les utilisateurs misent sur ce type d’esthétique, notamment aux États-Unis. Ce mouvement cherche à idéaliser le passé à travers le monde rural, il est donc très intéressant de voir à quelle vitesse les réseaux sociaux donnent naissance à de nouveaux produits et idées.

De plus, la touche de personnalisation peut aussi attirer la foule des « DIY », ceux qui aiment le design et fabriquent eux-mêmes les choses. Selon la source, les épingles sont relativement difficiles à insérer, car il faut appliquer beaucoup de force, mais cela garantit qu’elles s’adapteront parfaitement et qu’elles ne se détacheront pas lorsque nous sortirons la housse de la poche de notre pantalon. Bien sûr, cela doit supposer un ajout de poids assez notable à notre appareil.

Que vous souhaitiez des Crocs ou des trous de vitesse, il est clair que cet étui cherche à être incroyablement révolutionnaire dans sa conception. Bien sûr, la vérité est qu’esthétiquement, cela attire beaucoup d’attention, mais cela peut aussi être trop kitsch, même pour les goûts existants aujourd’hui.

Malheureusement, si vous voulez vous en procurer un, vous devez avoir un iPhone 14. De plus, ils ne sont disponibles qu’aux États-Unis au prix incroyable de 52 $, soit environ 45 euros pour changer. Il existe également une version spéciale de Barbie qui est vendue 82 dollars (75 euros actuellement).

