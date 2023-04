La TNT gratuite et en direct grâce à ce site aux cinquante chaînes

Ce site que nous vous recommandons vous propose un large catalogue de chaînes de télévision que vous pouvez regarder gratuitement en direct depuis votre mobile.

Avec ce site Web, vous pouvez regarder des dizaines de chaînes de télévision en direct depuis votre mobile et gratuitement.

Vous n’avez pas besoin d’installer d’application pour regarder la télévision en direct depuis votre mobile, vous pouvez le faire directement depuis un site Web appelé TVENDIRECTO. Cette page contient 65 chaînes TNT que vous pouvez regarder depuis votre appareil mobile gratuitement et strictement en direct. Nous l’avons testé et il nous semble qu’il fonctionne de manière optimale, nous allons donc vous dire comment vous pouvez l’utiliser.

Grâce à des pages comme TVENDIRECTO, pour regarder la télévision il n’est plus nécessaire d’avoir une télévision à proximité. Si vous ne voulez pas manquer un programme, vous pouvez accéder aux chaînes directement depuis votre navigateur mobile, sans avoir à installer d’application. C’est une méthode qui, en plus d’être simple et rapide, vous donne également accès à un large catalogue de chaînes sur divers sujets.

Accéder à TVDIRECTO

TVENDIRECTO, un site parfait pour regarder la télévision gratuitement et en direct

TVENDIRECTO est une page web qui regroupe 65 chaînes de télévision en direct, principalement des chaînes disponibles sur la TNT (Télévision Numérique Terrestre). Nothing qu’en entrant sur le web, vous verrez les différentes chaînes divisées en différentes catégories : sportives, pour enfants, régionales… En faisant défiler la page, vous découvrirez toutes les options dont vous disposez.

Parmi ces 65 chaînes figurent La 1 de TVE, Telecinco, Neox, la chaîne du Parlement en direct, Euronews, Real Madrid TV, Disney Channel, TV3, Canal Extremadura et Telemadrid. Ce ne sont que quelques exemples de la diversité que vous trouverez sur TVENDIRECTO. Bien sûr, toutes ces chaînes sont en libre accès, vous n’avez rien à payer pour les regarder en direct.

Comme l’explique le Web, pour profiter du contenu de TVENDIRECTO, vous n’avez besoin que d’une bonne connexion Internet. La compatibilité avec les appareils est large, vous pouvez regarder la télévision depuis votre mobile, votre tablette, votre ordinateur portable… Une fois que vous entrez dans une chaîne spécifique, vous verrez de brèves informations sur son historique et ses programmes de référence, ainsi que la fenêtre de reproduction dans lequel vous devez cliquer pour appuyer sur play.

Principalement, ce que fait TVENDIRECTO, c’est vous amener au propre lecteur Web de la chaîne. Par conséquent, dans la fenêtre de lecture, vous lirez « Afficher dans un lecteur externe ». Dans certains cas, oui, le lecteur est inséré dans la page TVENDIRECTO elle-même, un autre onglet ne s’ouvrira pas.

Une autre particularité de ce site Web est qu’il comporte une section intitulée « Programmation TV ». Comme vous pouvez l’imaginer, vous trouverez ici le programme complet de la télévision, à la fois pour la journée en cours et la suivante. De cette façon, vous pourrez voir à la fois les chaînes et leur contenu à partir de la même page.

TVENDIRECTO a une interface très simple, donc cela ne vous coûtera rien d’apprendre à le maîtriser. Malheureusement, il est financé par la publicité, vous devrez donc faire face à quelques publicités lors de son utilisation. Au fait, si vous souhaitez créer un raccourci vers ce site Web sur l’écran d’accueil de votre mobile, il vous suffit d’appuyer sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit et « Ajouter à l’écran d’accueil ».

Si vous souhaitez regarder la télévision en direct depuis votre mobile sans rien installer, nous vous recommandons également Photocall, un site Web avec plus de 1 000 chaînes de télévision auquel vous pouvez également accéder gratuitement.

