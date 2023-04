Les 7 meilleures alternatives à Linktree

L’agrégateur de liens ne vit pas seulement de Linktree : nous avons toute une variété d’outils sur Internet qui peuvent nous faciliter la promotion de nos réseaux et services sociaux.

Il y a tellement de réseaux sociaux qu’il est pratique de pouvoir utiliser un agrégateur de liens

Savoir combien de personnes visitent votre profil Instagram est très simple. Ce qui n’est pas si simple, c’est de faire grossir ce nombre. Un moyen efficace peut être de créer votre propre arbre de liens, un « lien lien » dans lequel placer, en un seul endroit, tous vos réseaux sociaux. Nous allons vous expliquer quelles sont les meilleures alternatives à Linktree, l’arbre de liens par excellence. Mais d’abord, bien sûr, voyons ce qu’est Linktree.

Qu’est-ce que Linktree ?

Linktree est un outil en ligne qui permet aux utilisateurs de générer une page de destination qui héberge plusieurs liens. Cela permet de partager plusieurs URL de destination en un seul emplacement. Très efficace, par exemple, est de placer le Linktree dans la BIO d’Instagram, afin que les personnes qui visitent notre profil puissent voir tous les réseaux sociaux ou pages personnelles que nous avons.

La page Linktree est hautement personnalisable par l’utilisateur à travers des images, des couleurs et des thèmes. C’est un outil très utile pour les créateurs de contenu qui diversifient leur travail dans différents endroits et pour augmenter leur trafic. Grâce à Linktree, par exemple, nous pouvons mettre un lien sur Instagram vers notre TikTok et vice versa. Tous les réseaux sociaux interconnectés, facilement et en un seul endroit.

Linktree propose deux versions différentes : une gratuite, suffisante pour placer quelques liens, et une payante (mensuelle ou annuelle) avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité d’ajouter des vignettes personnalisées, de planifier des liens, d’intégrer des outils d’analyse tiers, etc.

Quelles sont les meilleures alternatives à Linktree

Si nous n’avons pas envie d’essayer Linktree, nous avons à notre disposition une autre série d’outils qui font la même chose. Voyons quels sont les plus utilisés ou les plus intéressants que l’on puisse trouver sur Internet.

Lnk.Bio

Lnk.Bio est très facile à utiliser et offre tout ce que Linktree nous offre : créez un compte gratuitement et personnalisez une page de liens avec photo de profil, titre et description. Ensuite, sur cette page, nous pouvons ajouter les autres sites sur lesquels nous avons des comptes, ainsi que différents produits ou services que nous souhaitons partager.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Lnk.Bio est la possibilité de placer des widgets interactifs, tels que des formulaires d’abonnement, des enquêtes d’audience et des boutons « Call to Action ».

Il propose une version gratuite et premium. Dans ce dernier cas, nous pouvons personnaliser l’URL de notre compte, l’intégrer à Google Analytics et plus de capacité de stockage.

Accéder à Lnk.Bio

site de camp

Camping est un outil très simple à utiliser et ne nécessite pas de compétences informatiques de notre part. Nous pouvons utiliser un compte gratuit pour personnaliser nos liens vers des sites Web, des réseaux sociaux ou tout autre contenu que nous souhaitons partager avec notre public.

Campsite est un outil unique en ce sens qu’il offre la possibilité d’ajouter un formulaire d’inscription par e-mail à la page de liens, ce qui nous permet de collecter les e-mails des personnes intéressées par nous. De plus, il offre l’option ‘Shop’ si nous avons un e-commerce et que nous voulons utiliser la page pour vendre certains produits ou services.

Comme les précédents, il propose une version gratuite et payante avec plus d’options de personnalisation, d’intégration avec des plateformes de commerce électronique, des statistiques de suivi, etc.

Accès Camping

ContactInBio

Nous parlons d’une des caractéristiques uniques de ContactInBio, car nous savons déjà à quoi il sert : ajouter des formulaires de contact et de réservation à votre page de liens. Par conséquent, cet outil est très utile si nous avons une entreprise ou un service et que nous souhaitons contacter directement les clients. De plus, nous pourrons personnaliser notre page de liens en tenant compte de l’apparence de notre marque, afin de donner une touche homogène à l’ensemble de notre image.

La version premium de ContactInBio comprend plus d’options de personnalisation, une intégration avec les plateformes de commerce électronique, des statistiques de suivi et des fonctionnalités supplémentaires.

Accéder à ContactInBio

Bio.fm

Bio.fm nous propose des modèles personnalisés dans lesquels, en plus, nous pouvons choisir la couleur, les images et d’autres éléments qui le font vôtre et ressemblent à l’image que vous souhaitez donner en tant que marque. C’est un outil bien optimisé pour qu’il s’affiche correctement sur différents appareils.

Avec cet outil, vous pouvez par exemple placer vos neuf derniers posts Instagram (ou ceux que nous préférons), personnaliser toute la page de profil, partager des vidéos YouTube… Comme les propositions précédentes, il dispose d’une version gratuite ainsi que d’une version payante. version avec plus d’options de personnalisation.

Accéder à Bio.fm

peu de temps

Une autre alternative Linktree à considérer est Shorby. Comme le reste, Shorby offre tout ce que nous recherchons dans une page d’intégration de liens : personnalisation maximale, intégration efficace avec nos réseaux sociaux, compatibilité avec de nombreux appareils et intégration avec les services de messagerie. Il propose également une version gratuite et payante, et avec cette dernière nous aurons des services supplémentaires.

Accéder à Shorby

Appuyez sur Bio

Tap Bio propose, comme d’autres alternatives à Linktree, un compte personnalisé pour pouvoir héberger tous les liens de nos réseaux sociaux, services et produits. Il a des modèles entièrement personnalisables, une intégration avec Instagram, TikTok et plus RRSS, une compatibilité avec les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs, une intégration avec les services de messagerie et les options de paiement. Avec ce dernier, vous pouvez supprimer le filigrane et intégrer des plateformes de commerce électronique.

Une caractéristique qui rend Tap Bio unique est l’ajout de « sections » à la page de liens. Cela indique que nous pouvons classer tout ce que nous voulons ajouter sur notre page de liens en différents thèmes : dédier un aux réseaux sociaux, un autre à nos produits, des coordonnées, etc.

Accéder à la bio du robinet

