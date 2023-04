Le best-seller des portables : 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et Windows 11

Une excellente recommandation d’achat bon marché et efficace.

L’ordinateur portable de HP est un modèle simple et bon marché, mais en même temps bon pour la grande majorité des tâches quotidiennes.

Avoir un ordinateur portable peut être important selon vos besoins et votre style de vie. Cela peut devenir essentiel pour les personnes qui ont besoin de travailler ou d’étudier dans différents endroits, qui ont besoin de flexibilité dans leur routine quotidienne, qui veulent être plus productives et qui recherchent un outil de divertissement. Par conséquent, aujourd’hui, je vous propose l’ordinateur portable le plus vendu sur Amazon la semaine dernière.

Il s’agit du HP 14s-fq0004ns, un ordinateur qui a tout ce dont la grande majorité des mortels à la recherche d’un ordinateur portable a besoin. Grande quantité de mémoire interne, mise à jour avec la dernière version de Windows, mince et très portable. De plus, sur Amazon, il est au prix de 399 euros, avec une remise de 100 euros déjà appliquée. Non seulement sur Amazon, ils ont un bon prix, mais sur MediaMarkt, vous l’avez au même prix.

HP 14s-fq0004ns

Obtenez l’ordinateur portable le plus vendu du moment pour seulement 399 euros

La qualité d’un ordinateur portable HP à moins de 400 euros peut varier en fonction du modèle spécifique, des caractéristiques techniques et de la marque. En général, les ordinateurs portables HP ont une bonne réputation en matière de qualité et de performances. Si vous recherchez un ordinateur portable basique pour effectuer des tâches bureautiques, surfer sur Internet, regarder des films ou pour un usage étudiant, cet ordinateur portable HP à 399 euros pourrait être une très bonne option pour plusieurs raisons :

Matériel incroyable : il dispose d’un processeur quad-core AMD Athlon Silver 3050U avec une vitesse maximale de 3,2 GHz. Il est livré avec 8 Go de RAM (dans un seul module) de type DDR4 à 2 400 MHz. Les graphiques sont intégrés à partir d’AMD Radeon qui faire bouger à merveille les jeux les plus simples. De plus, nous avons un stockage interne de 512 Go avec un disque SSD de type M.2 plus rapide que les autres.

Windows 11, et tout ce qui arrive : Windows 11 Famille est sous licence prête à l’emploi, et vous aurez toutes les mises à jour de sécurité pendant quelques années.

Écran : il dispose d’un écran de 14 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 px), avec une luminosité typique de 220 nits et des cadres assez fins, seulement 6,5 mm sur les côtés.

Connectivité : bien qu’il s’agisse d’un si petit ordinateur portable, il dispose d’une multitude de ports. Il dispose de 2 ports USB-A, un USB-C, un HDMI pour connecter un écran externe, un port casque pour vos écouteurs filaires, et un lecteur de carte SD pour transporter vos fichiers d’un endroit à un autre ou télécharger des photos depuis votre appareil photo. facilement.

En plus de tout cela, il s’agit d’une version avec un clavier QWERTY français, de couleur argent et avec la possibilité de changer et d’étendre à la fois la mémoire interne et le module de mémoire RAM. Son poids n’est que de 1,46 kg, très similaire à un MacBook Pro actuel. La batterie intégrée pourrait nous donner environ 4-5 heures d’utilisation tranquillement, parfaite pour une utilisation sporadique comme une tablette.

