Ce sont tous les stores Xiaomi que vous pouvez trouver à Madrid

Xiaomi a grandi comme de la mousse dans notre pays. Il y a cinq ans, l’entreprise a ouvert son premier store en France, et cinq ans plus tard, il y en a déjà plus de 60 qui se trouvent dans toute la péninsule. Tous avec beaucoup de produits à voir et à essayer, ainsi que des offres dans tout l’écosystème.

Nous allons nous concentrer sur les stores de la Communauté de Madrid, car le reste des stores Xiaomi France représente plus de la moitié de ceux qui existent en Europe, démontrant à quel point notre marché est important pour l’entreprise, où il a été numéro un dans les ventes à plus d’une occasion.

Où sont les stores Xiaomi à Madrid

Sur plus de 60 stores qui existent dans toute la France, dans la Communauté de Madrid, nous en avons huit, et le site Web de l’entreprise les a très cachés. Pour cette raison, et bien que nous ayons un article qui montre ceux qui sont proches de chez vous, nous voulons vous dire lesquels vous trouverez si vous vivez ou visitez n’importe quelle ville de Madrid.

Voici tous les stores Xiaomi que nous pouvons trouver à Madrid :

Madrid CC La Gavia

Adresse : CC La Gavia – Calle Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 918 39 28 11

Madrid CC Pleine Lune

Adresse : CC Plenilunio – Calle Aracne, s/n, 28022 (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 913 77 63 08

Soleil madrilène

Adresse : Callao, Calle de Carretas, 5, 28012 (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 915 13 88 53

Madrid CC Xanadu

Adresse : A-5, Km 23,5, 28939, Arroyomolinos (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 916 68 99 45

Auge madrilène

Adresse : Av. de Monforte de Lemos, 36, Niveau 0 Local A-98, 28029 (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 910 64 11 82

Madrid CC Gran Plaza 2

Adresse : CC Gran Plaza 2 – Av del Manzanares, 210, 28026 (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 632 76 59 58

Leganés CC Parquesur

Adresse : CC Parquesur – Av. de Gran Bretaña, S/N, Leganés (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 915 27 08 26

Saint Sébastien des rois

Adresse : CC Plaza Norte 2, Plaza del Comercio, 11-12, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Téléphone : 910 69 05 57

Comme vous pouvez le voir, la grande majorité des stores Xiaomi à Madrid se trouvent dans les principaux centres commerciaux de la ville, bien que nous en ayons aussi dans des endroits très touristiques comme la Puerta del Sol.

Dans une interview que nous avons eue il y a quelques mois avec Fabio Arena, chef de produit senior de Xiaomi, nous avons parlé de l’avenir de ces stores, et bien que l’entreprise n’envisage pas d’en ouvrir beaucoup plus, ceux existants subiront un lifting, une modernisation .

Dans tous les cas, vous savez maintenant où se trouvent exactement les stores Xiaomi dans la Communauté de Madrid, ainsi que leurs horaires et leur numéro de téléphone, au cas où vous voudriez en savoir plus.

