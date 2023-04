Twitter ferme officiellement son API gratuite et affecte plusieurs applications

Plus tôt cette année, Twitter a annoncé plusieurs modifications de son API après avoir interdit aux développeurs de créer des applications tierces avec elle. Parmi les changements, la société a introduit de nouveaux niveaux payants pour l’API et une version gratuite en écriture seule avec un certain nombre de limitations. Maintenant, Twitter a officiellement fermé son ancienne API gratuite, qui a affecté de nombreuses applications et sites Web sur le Web.

L’API gratuite de Twitter est officiellement morte, tout comme de nombreuses autres applications

Les modifications apportées à l’API Twitter y ont été annoncées en février, mais retardées plusieurs fois. Lors d’une tentative de déploiement des modifications apportées à son API en mars, la société a fini par casser sa propre plate-forme. Mais maintenant c’est officiel : l’API gratuite de Twitter a disparu, et elle a affecté beaucoup d’autres applications.

Comme l’a noté Chris Messine, l’option de connexion avec Twitter dans des applications telles que Post News et Substack est interrompue en raison de modifications apportées à l’API. Engadget a signalé que de nombreuses autres applications telles que Jetpack Social (un plugin WordPress), Echobox, Flipboard et Social Bearing sont également affectées.

La nouvelle API gratuite ne fournit que 1 500 demandes de publication par mois et un accès à la connexion avec Twitter pour chaque application. Pour obtenir 50 000 demandes de publication et 10 000 demandes de lecture par mois, les développeurs doivent payer 100 $ par mois. Ceux qui ont besoin de plus que cela devront payer pour l’API Enterprise, qui coûte 42 000 $ par mois.

Mais même les développeurs qui sont prêts à payer pour la nouvelle API sont confrontés à des problèmes, car Twitter a coupé l’accès à l’ancienne API et n’a pas encore libéré l’accès à la nouvelle API d’entreprise payante. « Nous n’avons toujours pas eu de réponse de l’équipe commerciale de Twitter et notre accès à l’API a été coupé sans préavis hier », ont déclaré les développeurs d’Echobox dans un article de blog.

Une fois de plus, Twitter laisse les développeurs dans le noir après avoir brusquement coupé l’accès aux clients tiers en janvier.

Les actions de Twitter pour gagner plus d’argent ne fonctionnent pas

Depuis qu’Elon Musk a acquis Twitter, il a déployé beaucoup d’efforts pour monétiser la plate-forme d’une manière ou d’une autre. Par exemple, Twitter a augmenté le prix de l’abonnement Blue, qui offre désormais un badge bleu aux utilisateurs payants. La plate-forme a également limité la portée des tweets des abonnés non Blue.

Mais les actions de Musk n’ont pas donné de bons résultats. Alors qu’il avait payé 44 milliards de dollars pour Twitter en octobre, la société est désormais valorisée à 20 milliards de dollars. En raison des changements controversés de Twitter, de nombreux grands annonceurs ont quitté la plate-forme, ce qui lui a fait perdre de l’argent.

Dans le même temps, Twitter continue de licencier des ingénieurs et des cadres clés tandis que la plate-forme fait face à des pannes constantes, des bugs graves et des failles de sécurité. Et il ne semble pas que forcer les développeurs à payer un prix élevé pour l’API de Twitter aidera l’entreprise.



