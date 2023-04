Si vous avez de jeunes enfants à la maison, vous avez besoin de ce haut-parleur intelligent Xiaomi

Il s’appelle XiaoAI Speaker Kids Edition et il a été spécialement conçu pour divertir et aider les plus petits de la maison à apprendre de nouvelles connaissances et à mieux parler.

Voici le XiaoAI Speaker Kids Edition, le haut-parleur intelligent de Xiaomi pour les enfants.

Ces semaines ont été divertissantes dans les bureaux de Xiaomi, et le fait est que le géant chinois n’a cessé de nous montrer de nouveaux appareils tous plus étranges et intéressants, à commencer par son livre électronique Duokan Pro II pour concurrencer le Kindle d’Amazon et se terminant par un nouvel aquarium intelligent qui nourrit vos poissons de manière autonome ou ce mini-PC inspiré d’un Rubik’s cube qui fait oublier les Framboises.

Sa dernière idée nous a été enseignée par GizmoChina, bien qu’elle soit déjà disponible sur mi.com avec des livraisons au moins pour le pays natal de Xiaomi, et ce n’est rien d’autre que cette XiaoAI Speaker Kids Edition qui deviendra le meilleur allié pour divertir et aider votre enfants utilisant les dernières technologies et l’intelligence artificielle.

C’est le XiaoAI Speaker Kids Edition et c’est tout ce qu’il peut faire

La vérité est que nous avons toujours très peur que nos enfants abusent des appareils électroniques, mais dans ce cas, Xiaomi a pensé à un haut-parleur intelligent qui a été conçu à partir de zéro pour les enfants de 3 à 6 ans avec tout ce que cela implique, y compris la connectivité et compatibilité avec l’écosystème de produits intelligents de Xiaomi, mais cette fois offrant une variété de fonctions sélectionnées pour soutenir l’apprentissage et le divertissement des plus petits de la maison.

C’est ainsi que l’orateur a la possibilité de travailler sans connexion Internet, en pouvant également accéder à une riche sélection de contenus pour enfants de n’importe où, parmi lesquels nous pouvons choisir des leçons d’anglais, des histoires, des ressources de connaissances et bien plus encore, tout cela. sélectionnés par des éducateurs ou des experts et adaptés à la tranche d’âge entre 3 et 6 ans.

L’appareil a une taille compacte pour que nos enfants puissent le manipuler sans problème, en évitant un poids excessif qui les rend inconfortables et en fournissant des commandes telles que des boutons et des boutons physiques faciles à maîtriser pour que les enfants interagissent et explorent ses fonctions de la manière la plus simple.

Son design vous invite également à jouer avec, car il ressemble à un animal de compagnie bionique très cool en plastique ABS résistant, que nous pouvons également personnaliser à l’aide des stickers inclus dans le package de vente.

Il est durable, résistant et très pratique, avec une fonctionnalité appelée XiaomiAI Classmate Children’s Edition qui est la star de la classe et nous permettra d’avoir l’esprit tranquille avec tout le contenu que l’enceinte reproduit, agissant comme un filtre vert pour tous leurs réponses et aider les plus petits à apprendre tout en jouant.

Il est résistant, durable, a un design très cool pour les enfants et un contenu sélectionné par des éducateurs et des experts, et c’est aussi un jouet à la pointe de la technologie que les petits vont adorer… Et il ne coûte aussi que 40 euros !

Xiaomi dit qu’il a également été formé pour s’adapter à la prononciation des enfants, ce qui garantit son utilité avec les plus petits, tandis que les parents pourront également interagir et lire les messages vocaux de leurs enfants via l’application XiaoAI de n’importe où afin de maintenir contrôle de ce que vos enfants demandent à l’orateur.

Sans aucun doute un jouet avant-gardiste, très intéressant à la maison pour amuser les enfants et apprendre en jouant, à un prix également très attractif… Votre problème ? Eh bien, nous ne savons pas quand il débarquera officiellement en France, comme cela se produit généralement avec ces choses.

