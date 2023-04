C’est officiel : l’incroyable Xiaomi 13 Ultra sera présenté en avril

Libération Habemus. Ce matin, les réseaux sociaux de Xiaomi et Leica ils étaient en feu avec la nouvelle. Les deux sociétés ont rendu public le lancement de l’un des terminaux les plus puissants pour ce 2023 de toute la gamme Android. Le Xiaomi 13 Ultra verra la lumière du soleil pour la première fois depuis quelques semaines.

Cela a également été annoncé sur Twitter par Lei Jun, PDG de Xiaomi, qui a accompagné le texte de l’une des images promotionnelles de l’appareil, dont le principal protagoniste sera la photographie. Rappelons que le Xiaomi 12S Ultra, son prédécesseur, était une révolution photographique complète sur Android.

La nouvelle ère de la photographie arrive à Xiaomi

Nous avions des fuites depuis quelques semaines sur le nouveau et impressionnant téléphone mobile de l’entreprise, le Xiaomi 13 Ultra, qui viendra compléter la famille avec une puissance excessive et des spécifications à couper le souffle, où la photographie sera l’un des points forts.

Dans l’affiche promotionnelle, qu’ils ont également partagée de Leica en raison de la collaboration de Xiaomi avec le fabricant d’appareils photo, ils parlent de l’objectif de photographie mobile le plus avancé à ce jour que Leica a fabriqué. Une affirmation qui pour beaucoup sera la principale raison d’opter pour le Xiaomi 13 Ultra.

Nous savons peu de choses sur l’appareil, au-delà de ses capacités photographiques qui, compte tenu de l’énorme potentiel du Xiaomi 12S Ultra, qui n’est finalement pas arrivé en France, nous supposons que le Xiaomi 13 Ultra sera un digne rival du Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max.

En plus de cela, il convient de mentionner que malgré le fait que le Xiaomi 13 Ultra sera présenté ce même mois d’avril, et qu’il sera lancé dans le monde entier (assurant son arrivée en France), il est fort probable que nous ne le ferons pas pouvoir l’acheter pendant quelques mois.

En tout cas, nous sommes devant l’un des mobiles les plus puissants du marché, sinon le plus, pour cette année, et Xiaomi tiendra la promesse de l’amener en France. D’ici là, nous serons attentifs à toute autre annonce que Xiaomi et Leica feront dans les prochains jours, ainsi qu’à la possible date de lancement du Xiaomi 13 Ultra.

source | Twitter



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :