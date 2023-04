Adieu l’odeur d’humidité : Xiaomi vient de lancer une "commerçant magique" avec lequel sécher vos vêtements à l’intérieur de la maison

Xiaomi a présenté un nouveau membre de sa famille MIJIA, un séchoir intelligent avec des capacités de séchage.

Image de la nouvelle corde à linge intelligente Xiaomi.

Il est déjà connu de tous que Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de mobiles. Tous les deux sur trois chez Netcost-security.fr, nous parlons de la gamme de produits MIJIA, qui comprend des gadgets aussi divers qu’un peigne intelligent ou une vadrouille qui aspire et frotte en même temps. Et oui, nous allons maintenant parler d’un autre gadget du fabricant chinois.

De Gizchina, ils rapportent que Xiaomi vient de lancer un séchoir intelligent. Ce séchoir fonctionne également comme un séchoir, ce qui fait que les vêtements que vous y mettez prennent beaucoup moins de temps pour être prêts à être rangés et, par conséquent, cette odeur désagréable de moisi disparaît.

Dites bonjour au sèche-linge intelligent MIJIA 1S

Ce curieux séchoir s’appelle MIJIA Smart Clothes Dryer 1S. Son design est ultra-mince, avec une barre de séchage de 9,9 centimètres d’épaisseur lorsqu’elle est déployée. Le séchoir est fixé au plafond et sa hauteur peut être ajustée pour suspendre les vêtements.

Cet appareil est conçu pour intégrer six ensembles de barres d’alignement en aluminium utilisées dans le processus de séchage, 49 brins de câbles en acier SUS304 et peut supporter un poids allant jusqu’à 35 kg. Il dispose également de 32 pinces à linge, de quatre barres de séchage, de quatre cordes horizontales et de 38 trous pour suspendre les vêtements.

Le séchoir à linge intelligent MIJIA 1S dispose d’un éclairage LED de 20 W qui prend en charge le réglage manuel de l’intensité lumineuse, en douceur et sans passer par des étapes prédéfinies. Tout cela est contrôlé depuis l’application MIJIA et, en plus, les haut-parleurs Xiaoai et l’écran Xiaomi Smart Home peuvent également y être connectés.

Ce séchoir à linge est également équipé d’un moteur à courant alternatif silencieux, qui permet d’économiser 50 % d’électricité par rapport à la génération précédente de cordes à linge intelligentes Xiaomi. Il convient de mentionner qu’en termes de sécurité, cet appareil dispose de mécanismes de protection contre les pannes les plus courantes.

La seule mauvaise chose est la disponibilité du gadget, et pour l’instant il n’y a aucune nouvelle qu’il atteindra le marché mondial.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :