L’ajout d’un deuxième pouce robotisé sera une réalité grâce à cette invention

Aussi inattendu que cela puisse paraître, nous pourrions bientôt avoir un deuxième pouce

Dans un monde où l’IA conversationnelle fait des progrès incroyables et où tout le monde sait déjà ce qu’est ChatGPT-4, nous ignorons quelles sont les forces des autres secteurs de la robotique. C’est le cas de l’invention de Danielle ‘Dani’ Clode, une experte en art qui a développé un deuxième pouce robotique pour notre main de manière à ce que nous puissions l’utiliser pour des applications surprenantes.

« The Third Thumb », le projet qui veut qu’on ait un deuxième pouce dans la main

Les pouces sont la cause de notre évolution. Le fait d’avoir des doigts préhensiles était essentiel pour que nous puissions nous adapter à l’environnement et utiliser le pouce comme pince a été, avec d’autres adaptations comme la bipédie, le moteur par lequel le genre homo a catalysé en homo sapiens sapiens. Maintenant, il semble qu’ils veuillent emmener tout ça dans un nouveau stade avec le troisième pouce

Le projet, porté par Dani Clode, a été conçu comme un « troisième pouce » entre nos deux mains. Pour ce faire, il a mené des recherches en collaboration avec l’équipe du « Plasticity Laboratory » de la London College University et de l’Université de Cambridge. En fait, cela fait partie de ses études au Collège royal, où il a eu un énorme succès.

Son objectif, comment pourrait-il en être autrement, est de comprendre la relation entre le corps et la technologie augmentative et prothétique. Les doigts sont entièrement mobiles et l’utilisateur les contrôle en déplaçant leurs orteils contre le sol.

Le troisième pouce est une extension de pouce imprimée en 3D pour votre main, contrôlée par vos pieds. Le projet explore la relation entre notre corps et la technologie augmentative et prothétique. C’est en partie un outil, une partie d’expérience et une partie de recherche. Un modèle catalyseur par lequel nous pouvons mieux comprendre la réponse humaine aux extensions artificielles – Dani Clode.

Le doigt est connecté à un appareil autour du poignet qui a un petit moteur. Se connecte avec le doigt robotique et les capteurs de pression dans les pieds permettent à tout d’être interconnecté afin que les pouces puissent bouger de manière transparente

Cela peut avoir un nombre incroyable d’applications à l’avenir, mais pour l’instant les points les plus intéressants sont les suivants :

C’est une technologie qui nous permet d’avoir un troisième pouce dans nos mains.

Il est imprimé en 3D, ce qui le rend bon marché, abordable et produit en masse.

Nous le gérons avec nos pieds, quelque chose qui est difficile à imaginer mais qui est en principe facile à maîtriser.

Non seulement cela nous permet d’améliorer notre mobilité, mais cela pourrait aussi être d’une grande aide pour les personnes amputées.

Ce n’est qu’une enquête pour le moment, donc on ne sait pas jusqu’où cela peut aller. Cependant, cela semble incroyable et nous permettra de comprendre comment le corps pourrait fonctionner avec des augmentations prothétiques de plus en plus avancées. Cela se produit de manière similaire à d’autres études tout aussi surprenantes, telles que celles qui ont tenté de créer des ordinateurs champignons.

