Prenez de meilleures photos et vidéos avec votre mobile Samsung Galaxy en utilisant ces astuces pour votre appareil photo.

L’appareil photo de votre mobile Samsung Galaxy cache quelques secrets que vous pouvez découvrir grâce à ces astuces // Image : .

Dans cet article, nous vous dirons 5 astuces pour maîtriser l’appareil photo de votre mobile Samsung Galaxy, afin que vous puissiez prendre de meilleures photos et vidéos même automatiquement. L’application appareil photo des smartphones de la firme sud-coréenne possède certaines fonctions peu visibles, ce qui empêche les utilisateurs d’en profiter pleinement. Grâce à ces astuces, il n’y aura plus de secrets pour vous.

La vérité est que la section photographique est généralement l’un des points forts des terminaux de l’entreprise, nous pouvons donc la vérifier avec les téléphones Samsung dotés du meilleur appareil photo. Leurs modèles ont généralement des systèmes avancés et polyvalents, avec un logiciel qui fonctionne à la hauteur et une application très complète. Samsung fait tout de son côté pour que vous puissiez prendre des photos et des vidéos de qualité avec votre mobile, il ne vous reste plus qu’à maîtriser l’appareil photo à l’aide de ces astuces.

Enregistrer des vidéos au ralenti

Le ralenti est l’un des modes les plus intéressants de votre appareil photo mobile Samsung, car il vous permet de prendre de très belles vidéos qui seront parfaites sur vos réseaux sociaux. En plus de vous recommander les meilleures astuces pour enregistrer des vidéos au ralenti, nous allons vous expliquer étape par étape comment activer ce mode sur votre mobile Samsung.

Ouvrez l’application appareil photo. Entrez « Plus » à droite de la barre de mode en bas. Tapez sur « Ralenti » et le mode sera activé, il vous suffit d’appuyer sur le déclencheur pour démarrer l’enregistrement.

Une fois que vous avez activé le ralenti, il est important que vous choisissiez le moment parfait que vous souhaitez enregistrer au ralenti. Il est également recommandé d’utiliser un trépied et une lumière artificielle lorsqu’il n’y a pas de lumière naturelle, car cela vous permettra de capturer des vidéos de bien meilleure qualité. N’oubliez pas non plus que les vidéos au ralenti occupent plus d’espace, alors assurez-vous de disposer d’un espace de stockage gratuit.

Le mode ralenti peut vous aider à filmer des vidéos incroyables, il vous suffit de savoir comment l’utiliser. De plus, il est important de mentionner que la plupart des terminaux Samsung disposent de cette option.

Appliquez des filtres amusants sur vos photos

Si vous avez un Samsung Galaxy A, sachez que votre mobile possède une fonction qui a déjà été utilisée 2,5 milliards de fois depuis son lancement en 2021. Elle s’appelle « Fun », ou « Fun Mode » en anglais, et elle vous permet pour appliquer des filtres, des effets et des objectifs amusants en temps réel sur les photos et les vidéos.

Le catalogue d’effets disponibles dans « Fun » est très large, on peut y ajouter quelques jolies fleurs, un lapin qui danse ou encore enquêter sur le catalogue d’objectifs pour découvrir de nouvelles options. Voyons pas à pas comment vous pouvez appliquer ces filtres sur votre appareil photo Samsung :

Ouvrez l’application appareil photo. Faites glisser la barre de mode vers la droite et appuyez sur « Fun ». Appuyez sur l’un des filtres disponibles pour les activer. Balayez vers la droite pour trouver le moteur de recherche avec lequel vous pouvez trouver de nouveaux effets et objectifs.

Après son succès, cette fonction Samsung a également atteint certains smartphones Galaxy M et Galaxy F. Elle est née d’une collaboration avec Snap, la société derrière Snapchat, c’est pourquoi elle partage certains filtres avec le réseau social. Selon nos tests, « Fun » fonctionne très bien, nous vous recommandons donc de l’essayer.

Optimiser automatiquement les scènes

Pour faire de bonnes photos, il ne suffit pas d’avoir un téléphone portable avec un bon appareil photo, il faut aussi maîtriser une série d’aspects comme l’angle ou l’éclairage. Si vous n’êtes pas particulièrement doué pour prendre des photos, votre smartphone Samsung vous aide à optimiser automatiquement la scène.

Comme l’explique le fabricant, cela consiste en la configuration automatique des paramètres de la caméra afin que les scènes sombres soient bien éclairées, que la nourriture soit plus appétissante et que les paysages soient plus attrayants. De plus, il détecte également automatiquement les documents et les textes pour vous montrer un bouton vous permettant de les numériser directement. Voici comment activer l’optimisation automatique des scènes :

Ouvrez l’application appareil photo. Appuyez sur le bouton des paramètres, représenté par l’icône d’engrenage située dans le coin supérieur gauche. Entrez « Optimiseur de scène ». Cochez les cases « Activé » et « Numériser des documents et du texte ».

Recevoir des suggestions de composition

Maîtriser l’appareil photo de votre téléphone Samsung est également plus facile grâce aux suggestions de composition. Fondamentalement, ce que vous obtenez avec cette astuce est d’ajouter des guides à l’écran qui vous aideront à améliorer la composition des images. De plus, l’activation de cette fonctionnalité est extrêmement simple :

Ouvrez l’application appareil photo. Appuyez sur le bouton des paramètres, représenté par l’icône d’engrenage située dans le coin supérieur gauche. Cochez la case « Suggestions de composition ».

Une fois activé, vous n’aurez qu’à vous concentrer sur la scène que vous souhaitez enregistrer pour voir comment un cercle apparaît à côté du texte « Meilleure photo ». Si vous vous concentrez sur ce point, le cercle deviendra jaune et cela signifiera que vous prenez la meilleure photo possible en fonction de la composition.

Activer la super stabilité vidéo

Enfin, l’une des astuces qui peut vous aider à tirer le meilleur parti de l’appareil photo de votre Samsung est d’activer le mode vidéo super stable. Cette fonction est utilisée pour réduire les vibrations captées par la caméra, par exemple, lors d’un enregistrement en marchant ou lorsque votre main tremble beaucoup. Son nom nous dit déjà que sa mission est d’obtenir des vidéos super stables et l’activer est très simple :

Ouvrez l’application appareil photo. Entrez en mode « Vidéo ». Appuyez sur le bouton vidéo super stable, représenté par une icône de main à côté de lignes ondulées.

Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous verrez le texte « Super Stable On ». À partir de ce moment, vous verrez à quel point le mouvement de la caméra est beaucoup plus fluide, ce qui affecte directement la qualité des vidéos, les résultats sont meilleurs.

Et voici les 5 astuces que vous pouvez utiliser pour maîtriser l’appareil photo de votre mobile Samsung Galaxy. Comme vous pouvez le voir, ils fonctionnent aussi bien pour les photos que pour les vidéos et sont très faciles à utiliser. Sans aucun doute, ils vous aideront lors de la capture d’images. Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons de lire le guide définitif pour prendre de meilleures photos avec votre mobile.

