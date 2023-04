Conduire avec des écouteurs : réglementation en vigueur et amendes possibles

Nous vous informons de la réglementation en vigueur et des amendes que vous pouvez subir si vous conduisez avec vos écouteurs.

Conduire avec des écouteurs est totalement interdit.

Il y a très peu de doutes sur l’utilisation du mobile dans la voiture. C’est interdit et si vous le faites vous risquez une amende assez importante. Maintenant, à propos de la possibilité d’utiliser des écouteurs, il y a toujours eu beaucoup de doutes à ce sujet. Aujourd’hui, nous allons clarifier quels sont les risques auxquels vous vous exposez si vous décidez d’utiliser le casque dans la voiture, dans quelles circonstances il est permis de l’utiliser et dans lesquelles il est interdit. De plus, c’est une question récurrente dans les examens de conduite pour ceux qui veulent passer l’épreuve théorique pour obtenir un permis de conduire.

Réglementation en vigueur pour la conduite avec des écouteurs

Conformément à la loi générale sur la circulation, il est strictement interdit de conduire avec tout type de casque. C’est un danger pour la circulation et donc son utilisation est interdite et punie. En général, il est interdit de conduire avec tout ce qui vous empêche de garder tous vos sens concentrés sur la conduite de la voiture. Par conséquent, cela et regarder le mobile sont interdits et d’autres interdictions d’actes susceptibles de distraire le conducteur sont envisagées.

Cette interdiction s’applique quel que soit le type de casque et son utilisation. Chaque fois que le véhicule est en circulation, nous devrons avoir nos oreilles entièrement découvertes.

De cette façon, il est important de rappeler que l’interdiction se réfère aux voitures en circulation ou allumées. Donc, dans d’autres circonstances, cela ne s’applique pas.

Comme il est évident, si vous pouvez utiliser des systèmes audio à l’intérieur de la voiture. Alors oui, vous pouvez écouter de la musique ou parler au téléphone tant que c’est avec le mains libres du véhicule. Il faut en tenir compte, ainsi que l’utilisation de certaines applications pour android auto tant qu’elles ne nécessitent pas de distraire le conducteur.

Pénalités et amendes pour conduite et port d’écouteurs

L’utilisation d’écouteurs au volant entraîne une amende en points et en argent. C’est considéré comme une sanction grave, donc la sécurité routière serait mise en danger et c’est donc quelque chose dont il faut tenir compte. L’interdiction est assortie d’une pénalité de 3 points et 200 euros. Tout cela quelle que soit la façon dont vous utilisez les écouteurs ou même s’ils sont éteints.

En résumé:

Vous pouvez perdre 3 points de votre permis de conduire si vous portez des écouteurs.

Elle serait assortie d’une amende économique de 200 euros.

La raison pour laquelle les écouteurs sont utilisés est sans importance. Ils seront toujours interdits

Si vous souhaitez vérifier combien de points il vous reste ou quel type de permis vous avez, vous pouvez utiliser l’application My DGT pour transporter votre permis de conduire sur votre mobile et éviter d’avoir des problèmes ou de le perdre. C’est une opportunité très intéressante pour gérer ce genre de problèmes.

Quand peut-on utiliser un casque en voiture ?

Il existe un certain nombre de conditions dans lesquelles vous pouvez profiter des écouteurs dans la voiture. La vérité est que cela a du sens, car ils peuvent être utilisés chaque fois que nous sommes garés et que la voiture est éteinte. Il régit la même chose que l’utilisation du téléphone portable, nous ne pourrons pas l’utiliser en double rangée ou avec la voiture à l’arrêt, mais avec le véhicule complètement à l’arrêt.

