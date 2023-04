Le comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois rencontrera Tim Cook

Les membres du comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois – qui se concentre sur un large éventail de préoccupations américaines concernant les activités et les projets de la Chine – rencontreront un certain nombre de dirigeants de premier plan dans le domaine de la technologie, dont le PDG d’Apple, Tim Cook.

La rencontre entre Cook et la délégation bipartite de 10 membres devrait avoir lieu vendredi, probablement à Apple Park…

Les sujets iront du contrôle par la Chine des minerais de terres rares en via sa mainmise sur la chaîne d’approvisionnement de l’électronique grand public jusqu’à son bilan en matière de droits de l’homme.

Reportages de CNN.

Les membres d’un panel de la Chambre axé sur la concurrence américano-chinoise devraient rencontrer des dirigeants de la Silicon Valley et d’Hollywood lors d’une tournée de plusieurs jours en Californie à partir d’aujourd’hui, selon une source proche du comité. Le [delegates plan] rencontrer des hauts dirigeants de Google, Microsoft, Apple et Disney, entre autres, pour discuter de sujets allant des investissements de la Chine dans l’intelligence artificielle à son bilan culturel et en matière de droits de l’homme ; son impact sur les chaînes d’approvisionnement ; et ses objectifs pour la défense et d’autres technologies émergentes, a déclaré la source.

L’objectif serait que le Congrès exprime ses préoccupations concernant les actions et les intentions du Parti communiste chinois, et en particulier de souligner les risques pour les États-Unis d’une dépendance excessive à l’égard de la Chine en tant que centre de fabrication et grande clientèle.

« Ce comité a été mis en place pour construire le consensus bipartisan sur le PCC et les actions que nous devons prendre pour nous défendre », a déclaré la source. « [The goal is to] les informer de ce qui se passe afin qu’ils puissent s’équiper le cas échéant.

Dans le cas d’Apple, il n’est pas nécessaire de faire prendre conscience à l’entreprise des risques qu’elle encourt du fait de son énorme dépendance vis-à-vis de la Chine. On estime qu’environ 80% des iPhones du monde sont fabriqués dans une seule usine Foxconn à Zhengzhou, familièrement connue sous le nom d’iPhone City.

La vulnérabilité que cela crée est apparue clairement lorsqu’il y a eu une épidémie de COVID-19 sur le campus lui-même. Les travailleurs se sont plaints d’un manque de nourriture et de médicaments, et un nombre important d’entre eux ont choisi de quitter l’usine et de retourner dans leur ville natale. Les offres de bonus ultérieures ont eu un effet limité et le non-paiement de celles-ci a conduit à de violentes protestations. Les tentatives d’apaiser les travailleurs avec une indemnisation ont vu plus de 20 000 travailleurs partir. On estime que l’incident a coûté à Apple un milliard de dollars par semaine.

L’Inde est considérée comme le principal espoir d’Apple lorsqu’il s’agit de délocaliser la production hors de Chine. Un rapport de l’année dernière suggérait qu’un quart de tous les iPhones pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025, et un rapport ultérieur indiquait que cela pourrait atteindre la moitié de tous les iPhones d’ici 2027. Une nouvelle usine Foxconn en Inde devrait avoir la moitié de la taille de la ville chinoise de l’iPhone.

On apprenait hier qu’Apple avait créé des équipes de tigres pour revoir toute sa chaîne d’approvisionnement, jusqu’au niveau des vis et des inserts plastiques. Le double objectif est de se diversifier à partir de la Chine et d’assurer des fournisseurs de secours pour chaque composant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :