La mise à jour de MIUI est-elle trop lente ? Nous comparons MIUI à d’autres couches de personnalisation sous Android

La politique de mise à jour de chaque fabricant est certainement l’une des principales raisons du choix de l’une ou l’autre marque dans le monde des smartphones. Comme nous le savons déjà, Android a eu un problème assez important pratiquement depuis sa naissance en ce qui concerne la mise à jour des téléphones qui utilisent son système d’exploitation, et c’est que les couches de personnalisation alourdissent cette expérience que des appareils comme le Pixel peuvent nous fournir.

Sans aucun doute, Xiaomi est l’une de ces entreprises qui ont le plus de difficultés à mettre à jour leurs téléphones compte tenu du nombre de terminaux qu’elle lance tout au long de l’année, mais MIUI se met-il vraiment à jour aussi lentement que beaucoup d’entre nous le pensent ? Dans cet article, nous mettons cette couche de personnalisation face à face avec le reste des fabricants pour voir si cela est vrai ou non.

Samsung et Google sont toujours les rois, mais Xiaomi n’est en aucun cas le pire

Il ne fait aucun doute que Samsung est aujourd’hui la reine absolue en matière de mises à jour. En fait, grâce à Android 13 et sa couche de personnalisation One UI 5, la firme coréenne a été celle qui a mis à jour le plus rapidement au sein du paysage mobile Android, laissant de côté le Google Pixel, qui peut être mis à jour dès que possible. version est disponible.

Malgré cette différence, Samsung est en mesure d’offrir un total de quatre ans de mises à jour pour certains de ses modèles, laissant derrière Google ses trois ans. Dans cette bataille, nous pouvons inclure les appareils haut de gamme de Xiaomi, qui promettent un maximum de quatre ans de mises à jour Android et jusqu’à cinq ans de correctifs de sécurité, une nouvelle politique qui a été publiée sur le Xiaomi 11T.

Cependant, en ce qui concerne la vitesse des mises à jour, Xiaomi n’est généralement pas parmi les premiers du classement puisque, comme vous le savez, les ROM chinoises MIUI sortent en premier une fois la nouvelle version présentée et, plus tard, on voit en Europe le Versions mondiales et européennes de ce logiciel.

En règle générale, nous devons attendre environ deux mois à partir du moment où une nouvelle version de MIUI apparaît en Chine jusqu’à ce que nous la voyions implémentée sur nos appareils en Europe, et c’est tant que nous avons un téléphone récent car sinon ces temps d’attente sont un peu plus long.

Malgré cela, on peut dire haut et fort que Xiaomi est l’une des marques qui promet plus d’années de mises à jour pour ses modèles haut de gamme, même si c’est quelque chose qui ne s’étend pas au bas de gamme. Dans ce type de smartphones, les mises à jour sont beaucoup plus petites, n’étant même mises à jour qu’une seule fois sur certains de ces téléphones.

Cela dit, et pour que nous puissions nous mettre en contexte, nous vous laissons avec un tableau qui comprend les principaux fabricants de téléphones Android et la politique de mise à jour que chacun maintient, un moyen très visuel de vérifier quelle est la marque la plus recommandée si nous voulons un appareil avec la dernière version du logiciel disponible aussi longtemps que possible :

MISES À JOUR SYSTÈME MISES À JOUR CORRECTIFS DE SÉCURITÉ Xiaomi (HAUT GAMME) Quatre ans Cinq ans SAMSUNG (HAUT DE GAMME) Quatre ans Cinq ans GOOGLE (TOUS LES MODÈLES) Trois ans Cinq ans MOTOROLA Deux ans Deux ans EN DIRECT (GAMME ÉLEVÉE) Trois ans Trois ans OPPO (HAUT DE GAMME) Trois ans Quatre ans VRAI MOI Deux ans Trois ans Nokia Trois ans Trois ans

source | Xataka Mobile

