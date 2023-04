"J’ai peur": l’un des plus grands experts en Intelligence Artificielle lance un ultimatum à l’humanité

L’ingénieur expert en IA Gary Marcus a publié un long article de blog détaillant ses raisons de s’inquiéter de la situation actuelle de l’IA. Et vous n’êtes pas seul dans votre souci.

L’utilisation, l’abus et le manque de réglementation actuels de l’IA créent un climat d’incertitude pour les experts.

Certaines voix dissidentes très fortes commencent à se faire entendre autour du développement et de la folie générale dans laquelle nous nous trouvons avec l’IA, avec ChatGPT et OpenAI de retour sous les projecteurs. Cette fois, les critiques ne viennent pas de secteurs de la population soucieux de leur métier, mais d’un ingénieur spécialisé en IA du nom de Gary Marcus.

Comme Marcus lui-même l’a publié sur son blog, son inquiétude pour l’évolution des IA atteint des niveaux très élevés. L’ingénieur a précisé que la situation actuelle lui faisait très peur ; une angoisse qui n’est pas aidée par le maelström actuel dans lequel GPT-5 pourrait atteindre l’Intelligence Générale Artificielle, gagnant de nombreuses caractéristiques des êtres humains.

Ce qui fait peur, ce n’est pas l’IA, mais l’être humain

C’est ce qu’a dit le PDG d’OpenAI lorsqu’il a déclaré dans une interview qu’il était bon d’avoir peur des IA, ajoutant que ce qui l’inquiétait le plus était la prolifération de la désinformation. Il a également dit qu’il était préoccupé par « entre les mains de qui » les IA ont fini par tomber.

Gary Marcus s’inquiète non seulement de la désinformation et de la prolifération des fausses nouvelles, mais aussi de la facilité avec laquelle il est possible de cracker Bing pour profiter de l’IA que Microsoft a associée au moteur de recherche et qui l’aide à s’attaquer à Google. sur son propre terrain. . Marcus pense que la sécurité n’est pas suffisamment prise en charge.

D’autre part, Marcus est l’un des plus de 50 000 signataires d’une lettre ouverte qui demande d’arrêter les expériences avec l’IA, au moins momentanément. L’ingénieur l’a signé préoccupé par l’augmentation de ses propres intérêts dans le développement et l’essor de l’IA, en particulier ChatGPT, désignant Microsoft et Satya Nadella en particulier comme les principaux coupables en la matière. Sans surprise, il convient de rappeler que Redmond a commis une pratique hautement discutable en licenciant toute l’équipe d’éthique de l’IA.

Cette lettre comprenait le paragraphe suivant, faisant appel à l’éthique de la recherche avec des modèles d’intelligence artificielle :

La recherche et le développement de l’IA doivent être recentrés sur la fabrication des systèmes puissants et à la pointe de la technologie d’aujourd’hui plus précis, sécurisés, interprétables, transparents, robustes, alignés, fiables et loyaux.

Avec un énoncé de mission comme celui-ci, personne de sensé ne devrait s’opposer à la suspension intelligente des expériences, selon Marcus. De plus, selon leurs propres mots, les modèles linguistiques sont des « éléphants dans un store de porcelaine » : puissants, téméraires et difficiles à contrôler. Faire des systèmes qui ressemblaient à ceux décrits dans la lettre ouverte devrait être une priorité pour tout le monde. C’est du pur bon sens, n’est-ce pas ?

Le peuple contre la réglementation de l’IA

Le problème est que, sur Internet du moins, le bon sens est le moins commun de tous les sens. Depuis que Marcus a déclaré avoir signé la lettre et que son contenu a été rendu public, de nombreuses voix ont tenté de désavouer tous les experts en intelligence artificielle qui l’ont signée, y compris le protagoniste de cet article.

Un grand nombre d’éthiciens de l’IA ont publié une contre-lettre, qualifiant de folle l’inquiétude de ceux qui préconisent l’arrêt des expériences d’IA et qui, selon Gary Marcus, « cherchent du sang au lieu d’essayer de trouver un terrain d’entente ».

L’ingénieur regrette également qu’il n’y ait pas de structures de contrôle qui aident à réguler la recherche, le développement et l’exploitation de la technologie à des fins qui peuvent réellement faire avancer la société, sans créer de plus grandes inégalités ou ne servir que les intérêts de quelques-uns.

D’après ce qui a été exposé par l’ingénieur, la véritable crainte ne porte pas tant sur les capacités que peuvent atteindre les modèles de langage en particulier ou l’IA en général, mais plutôt sur l’utilisation commerciale et le désir d’expérimentation sans limite qui, selon sa vision, , sévissent actuellement dans l’industrie. Tout cela pourrait avoir de graves conséquences à long terme, les capacités d’intelligence générale artificielle étant l’élément le plus préoccupant, craignant qu’une IA ne finisse par nous dépasser tous et cesse de nous obéir.

Quoi qu’il en soit, Gary Marcus n’est pas le seul à avoir fait part de ses inquiétudes dans un article. Un autre ingénieur expert en IA, Eliezer Yudkowsky, a publié une autre entrée détaillée dans laquelle il va plus loin : il assure qu’une Intelligence Artificielle pleinement consciente finirait par tous nous tuer.

Selon les conclusions de cet expert, une IA d’une intelligence surhumaine finirait par devenir le véritable pendant de Skynet, anéantissant toute vie intelligente à la surface de la terre. Pas comme une possibilité, mais avec la certitude absolue que quelque chose comme ça finirait par arriver. Il est évident pour cet expert, il n’y a pas d’autre conclusion.

Ce qui semble très clair, c’est que la controverse est servie entre ceux qui défendent une idée et une autre. Le débat restera longtemps ouvert. Espérons que ce ne soit pas un débat stérile, du moins.

