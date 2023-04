Le meilleur appareil photo Xiaomi aujourd’hui, 2 ans après son lancement

Aujourd’hui, il coûte la moitié de son prix de lancement et c’est une recommandation pour les amateurs de photographie et de vidéo.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra possède le meilleur appareil photo d’un smartphone Xiaomi de toute son histoire, et une puissance énorme.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un smartphone haut de gamme qui a reçu des critiques élogieuses pour son matériel puissant, ses appareils photo de haute qualité et son design élégant. C’est un appareil populaire parmi les utilisateurs qui recherchent un smartphone haut de gamme avec des fonctionnalités avancées et un bon rapport qualité-prix. Aujourd’hui, vous pouvez l’acheter pour 647 euros sur AliExpress dans sa version la plus basique avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et en blanc.

En raison des 2 années qu’il a été en vente, il y a peu d’endroits où nous pouvons le trouver aujourd’hui. On l’a vu sur le Back Market (occasion) pour 764 euros dans une version avec 12 Go de RAM. Et sur son site officiel, il n’est plus vendu, mais vous pouvez profiter de ses fonctionnalités en détail sur sa page d’accueil des spécifications.

Obtenez le meilleur appareil photo Xiaomi à ce jour à la moitié de son prix d’origine

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un smartphone haut de gamme qui se distingue par son matériel puissant et son excellente qualité de fabrication. Depuis son lancement, un nouveau mobile Xiaomi n’a pas été mis en vente pour faire face à sa section photographique. Il a détruit le test DxOMark en son temps et jusqu’à présent aucun modèle Xiaomi n’a pu battre les 141 points obtenus par sa caméra arrière.

Et c’est que la section photographique est composée d’une triple caméra arrière de 50 MP signée Samsung avec un capteur f/1.95 avec stabilisateur optique, un ultra grand angle Sony IMX586 de 48 MP avec une amplitude de 128° et un téléobjectif + macro de 48 MP capable de zoom optique 5x et numérique 120x. C’est une caméra super puissante car vous pouvez enregistrer en 4K à 60 ips et en 8K à 30 ips. Son objectif avant est un Samsung S5K3T2 de 20 MP qui a marqué 125 points au test DxOMark à son époque, ce qui en fait l’une des meilleures caméras selfie actuelles.

Ce mobile n’est pas uniquement un appareil photo, car il dispose d’une puissance énorme grâce au Snapdragon 888 de Qualcomm et à son GPU Adreno 660. Cet appareil est livré avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Son matériel peut tout gérer, il a reçu Android 13 avec MIUI 14 et obtenu 817 000 points au test de performance Antutu.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un terminal très haut de gamme, avec un corps de 8,4 mm d’épaisseur et pesant 234 grammes. Il est très robuste, mais les matériaux utilisés se situent entre le verre, l’alliage d’aluminium, le simili cuir et la céramique. C’est un mobile protégé par IP68 et son écran occupe 91% de la façade. Il s’agit d’une dalle Amoled de 6,81 pouces, d’une résolution WQHD+ (3200 x 1440 px), d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une luminosité maximale de 1700 nits, d’une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, d’un lecteur d’empreintes digitales intégré et comprend un mini écran arrière avec informations, notifications et cela vous aidera à prévisualiser les photos.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Mi 11 Ultra (8/256 Go)

Il dispose d’une batterie de 5000 mAh capable de se recharger à une puissance maximale de 67W. Il dispose également d’une charge sans fil jusqu’à 67 W et d’une inversion jusqu’à 10 W. Quant à sa connectivité, ce Mi 11 Ultra dispose de la 5G, du WiFi 6, du NFC, du Bluetooth 5.2, du GPS, de l’infrarouge et de la Dual SIM. Une merveille de technologie photographique mobile qui n’a pas de rival dans le catalogue Xiaomi, même aujourd’hui.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :