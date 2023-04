Le meilleur smartphone haut de gamme bon marché est celui-ci, haut la main (du moins pour moi)

Le terminal Google est l’un des meilleurs achats que l’on puisse faire actuellement pour moins de 600 euros.

Le téléphone Android le plus pur, le plus puissant et le moins cher que vos yeux verront jamais est le Pixel 7 de Google.

Vous faites partie de ceux qui ne peuvent s’empêcher d’avoir un produit haut de gamme entre les mains ? Vous aimez Android à l’état pur ? Le Pixel 7 est le terminal que vous devriez acheter dès maintenant car il vous offre l’expérience complète et authentique du système d’exploitation Google à un prix très bon marché. Il se peut que payer environ 600 euros pour un mobile soit un gaspillage d’argent pour beaucoup, mais pour d’autres, dont moi-même, c’est un investissement de plus.

Les téléphones Pixel sont le summum d’Android, le meilleur que vous puissiez acheter chaque année si vous voulez avoir Android pur avec les dernières avancées en matière d’IA de Google et les services intégrés de la société Mountain View. Aujourd’hui, vous pouvez vous le procurer pour un prix compris entre 550 et 600 euros dans plusieurs stores, dont celui officiel.

Achetez le mobile Android le plus pur et le plus économique

Tout le monde sait que les téléphones Google sont les premiers à recevoir la dernière version d’Android. En ce sens, ce Pixel 7 sera l’un de ceux dotés d’Android 14 avant tout le monde. Le terminal de Google, bien qu’il soit dans l’ombre du tout-puissant Pixel 7 Pro, continue d’avoir un prix plus qu’abordable pour tout ce qu’il propose au public.

Le Pixel 7 est l’un des meilleurs smartphones haut de gamme d’aujourd’hui, avec un corps fini en alliage d’aluminium et Gorilla Glass Victus pour le protéger des rayures et des éraflures. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec un certificat IP68, vous pouvez l’emmener à la piscine ou à la douche avec, vous n’aurez aucun problème. 84 % de sa façade est occupée par une dalle Oled de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz, une luminosité maximale de 1400 nits, et compatible HDR10+, pour regarder vos séries et films au plus haut possible qualité.

Son système photographique se démarque de nombreux autres terminaux haut de gamme, même à des prix bien plus élevés. Au dos, nous avons une double caméra avec un capteur Samsung GN1 de 50 MP avec stabilisateur optique et un grand angle Sony IMX381 de 12 MP capable d’afficher une amplitude de 114°. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et au ralenti à 240 ips, et il a été positionné comme le meilleur appareil photo du marché dans les terminaux de 400-600 euros dans le test DxOMark avec 140 points. Pour sa part, la caméra selfie a un objectif de 10,8 MP, est de Samsung et obtient des résultats impressionnants, la plaçant avec 138 points dans le même test.

Le processeur Google Tensor G2 est chargé de donner puissance et stabilité à ce Pixel 7. Il s’agit d’un processeur 5 nm qui tourne à 2,85 GHz et est accompagné du GPU ARM Mali-G710, avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128/256 Go de mémoire interne UFS 3.1. Ce matériel n’est pas le plus puissant de tous, mais il parvient à atteindre 770 000 points au test Antutu. Il n’est pas nécessaire d’avoir le processeur avec la puissance brute la plus élevée du marché pour 99% des choses que vous ferez avec votre mobile.

Sa batterie atteint 4355 mAh avec une charge rapide de 30 W capable d’utiliser une charge sans fil jusqu’à 23 W et une charge inversée pour d’autres appareils compatibles plus petits. Concernant sa connectivité, nous avons 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM (avec eSIM). Le Pixel 7 est une valeur sûre si vous recherchez un terminal haut de gamme qui garantit les mises à jour Android pendant 5 ans.

