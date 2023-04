Si vous aimez chouchouter votre fond d’écran, c’est l’une des meilleures applications que vous pouvez installer sur votre mobile

Google nous propose les meilleurs fonds d’écran pour notre téléphone mobile.

Les meilleurs fonds d’écran proviennent de Google pour Android

Il existe de nombreux services qui nous permettent d’installer des fonds d’écran 4k sur nos ordinateurs et nos téléphones. Cependant, cette fois, nous vous apportons une application spécialement développée par Google, c’est pourquoi elle nous apporte une impressionnante galerie de photos totalement unique à bien des égards. Nous allons vous montrer comment fonctionne l’une des meilleures applications de fond d’écran pour Android.

Fonds d’écran : une application qui nous permet de prendre soin de notre mobile.

Si vous aimez les fonds d’écran, avec « Wallpapers » de Google, vous avez fait la moitié du travail. C’est une application très soignée qui offre directement ce que vous recherchez, sans plus de complications. La vérité est qu’il est vraiment intéressant et qu’il contient des fonds tout simplement incroyables et que vous ne verrez pas dans d’autres applications de fond d’écran. Quelque chose de très typique est que si vous téléchargez une application de fond d’écran, elle aura pratiquement le même arrière-plan que n’importe quelle autre, car les collections proviennent du même site. Dans ce cas, ceux de Google sont uniques.

Parmi ses points les plus intéressants, nous constatons que nous pouvons définir une catégorie comme fixe et chaque jour les fonds d’écran changeront pour donner à notre téléphone mobile un plus d’optimisation. Une aide très intéressante et suggestive qui nous permet d’être toujours à l’avant-garde et de ne pas nous ennuyer du tout avec la personnalisation de notre smartphone. Après tout, nous passons généralement des heures avec lui en main, il est donc très important qu’il ne nous ennuie pas et qu’il ait toujours ce point original qui illumine notre quotidien.

L’application Google Wallpapers a un avantage très particulier sur les autres : elle possède toute la bibliothèque d’images que propose Google Earth. Cela vous permet d’obtenir des photos aériennes incroyables que d’autres applications ne peuvent pas réaliser. Le fait qu’il soit soutenu par Google garantit toujours la sécurité lors du téléchargement d’une application.

D’un autre côté, ils promettent des mises à jour constantes du contenu et du fond d’écran, mais il est vrai que certains utilisateurs pensent qu’il n’a pas beaucoup de variété ou de mise à jour constante.

Vous pouvez lui donner la possibilité d’avoir chaque jour un fond d’écran différent de votre catégorie préférée.

Il propose des images satellite incroyables prises depuis Google Earth, nous aurons donc quelque chose de vraiment intéressant.

Il est soutenu par Google, qui est toujours un gage de qualité et de soin.

Il existe un nombre pratiquement infini de fonds d’écran.

L’application, comment pourrait-il en être autrement, est disponible via l’App Store et nous permet de nombreuses fonctions très intéressantes. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil et de l’essayer, car peut-être que certains papiers peints seront très intéressants pour nous.

Téléchargez « Fonds d’écran » depuis le Google Play Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :