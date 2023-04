Les 5 meilleures alternatives à ‘Fall Guys’ pour Android

Tous ces jeux vous offriront une expérience similaire à Fall Guys et vous pourrez y jouer sur votre mobile.

L’une des meilleures alternatives à ‘Fall Guys’ s’appelle ‘Stumble Guys’ et c’est gratuit pour les téléphones Android

Fall Guys est un jeu vidéo extrêmement réussi, mais il n’est pas disponible pour les mobiles Android. Par conséquent, nous vous proposons les cinq meilleures alternatives à Fall Guys sur Android. Aucun d’entre eux n’est peut-être un grand chef-d’œuvre, ni ne figure sur la liste des meilleurs jeux multijoueurs pour Android, mais ils satisferont sûrement votre désir de jouer à un jeu de défi similaire à celui présenté par le titre développé par Tonic Games Groupe, propriété d’Epic Games.

Tous les titres sélectionnés ici sont également des jeux idéaux pour les enfants, étant ainsi de simples alternatives à Fall Guys compatibles avec tous les types de publics.

Top des meilleures alternatives pour jouer à ‘Fall Guys’ sur un mobile Android

Dans cette liste, nous allons compiler les cinq meilleures alternatives à ‘Fall Guys’ sur Android. Vous pourrez ainsi jouer à des jeux avec vos amis et profiter ainsi du meilleur après-midi de loisirs possible. Tous seront gratuits afin que le plaisir ne brûle pas un trou dans votre poche.

Les gars qui trébuchent

La référence des jeux vidéo de type ‘Fall Guys’ que l’on peut télécharger sur Android. ‘Stumble Guys’ est pratiquement une copie conforme du titre précédent, sorti en 2020 par la société indienne Kitka Games. Dans le jeu, les joueurs contrôlent des personnages sans nom qui doivent s’affronter sur des parcours difficiles et complexes. L’objectif, comme dans le cas de ‘Fall Guys’, est d’atteindre la ligne d’arrivée en premier en évitant tous les obstacles et pièges.

Dans ce cas, le jeu met un accent particulier sur la physique des personnages, ce qui indique qu’il peut être un défi encore plus grand que « Fall Guys ». C’est un jeu gratuit, mais avec des achats dans l’application, des éléments esthétiques avec lesquels nous pouvons décorer et personnaliser nos personnages.

Télécharger Stumble Guys sur Google Play

mecs d’automne

Déjà à partir de son nom évident, vous pouvez voir la ressemblance : dans ce cas, « Fall Dudes » a été publié en 2020 par une société brésilienne Rumbling Games. Contrairement au titre précédent, ce jeu vidéo propose une grande variété de modes de jeu et de défis tels que la course, les combats de sumo, la capture du drapeau, etc. Chaque mode a ses propres règles, ajoutant de la variété à l’expérience.

Nous pouvons également acheter des costumes et différents articles cosmétiques avec de l’argent réel dans le jeu, qui est gratuit. Les costumes peuvent également être débloqués au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu et gagnez différentes courses. C’est un jeu qui maintient une large communauté active : il ne vous sera pas difficile de trouver des jeux avec lesquels passer la journée.

Télécharger Fall Dudes sur Google Play

oopstacles

L’un des jeux vidéo de type « Fall Guys » les plus fous que vous pourrez trouver sur Android s’appelle Oopstacles. Et, en plus, totalement gratuit. C’est un jeu déjanté et déjanté développé par la société Crystal Plug et dont les mécaniques sont déjà connues de tous : parcours d’obstacles et défis dans les jeux multijoueurs.

Oopstacles propose plusieurs modes de jeu : solo, où vous pouvez concourir dans des niveaux de difficulté progressive et débloquer de nouveaux personnages ; mode multijoueur : ici vous devez être le plus rapide de tous vos coéquipiers pour gagner la course et ainsi avoir de meilleurs personnages et compétences. Pendant le jeu, vous pourrez collecter des pièces qui vous donneront des bonus et, de temps en temps, des événements spéciaux seront organisés pour gagner des récompenses supplémentaires. Un jeu stimulant pour tous les âges qui se distingue par ses graphismes colorés et sa musique carrément amusante.

Télécharger Oopstacles sur Play Store

Course de combat

Un autre jeu mobile gratuit pour Android dont le titre révèle tout ce dont vous avez besoin pour savoir de quoi il s’agit : Battle Run. Il est sorti en 2013 et développé par la société Game Hive Corporation. Dans le jeu, les participants s’affrontent dans des courses en temps réel, évitant des obstacles dangereux et utilisant des bonus pour prendre l’avantage sur leurs autres concurrents. Les joueurs peuvent choisir parmi une grande variété de personnages animaux et personnaliser leur apparence avec des accessoires et d’autres articles cosmétiques.

Le jeu dispose d’un système de progression dans lequel vous accumulez des pièces qui peuvent ensuite être échangées contre des accessoires et des capacités. Au fil du temps, vous pouvez également découvrir de nouveaux personnages.

Télécharger Battle Run sur Play Store

Poinçon Animaux

Punch Animals est un jeu amusant très similaire à Fall Guys

Des animaux qui se tapent dessus ? Pourquoi pas! ‘Punch Animals’ est un autre jeu amusant similaire à ‘Fall Guys’ dans lequel nous pouvons choisir une grande variété d’animaux pour participer à des courses effrénées dans un environnement de dessin animé. Il comprend plusieurs modes de jeu, tels que la campagne solo ou le multijoueur en ligne.

Il se présente comme un élément différenciant qu’avec vos animaux, vous pourrez frapper d’autres participants, transformant la course en une véritable bataille de combat. Comme les titres précédents, nous aurons également un système de progression grâce auquel nous pourrons gagner des pièces pour débloquer des personnages et des capacités. Les articles cosmétiques pour animaux peuvent également être achetés avec de l’argent réel.

Téléchargez Punch Animals sur le Play Store

