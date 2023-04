Incroyable : Vous pouvez réellement jouer à Pokemon Emerald en mode texte avec ChatGPT-4

OpenAI a pris d’assaut le monde de la technologie avec le lancement de son chatbot basé sur l’IA ChatGPT. La société a noué de multiples partenariats et obtenu d’énormes investissements de Microsoft. La plupart des entreprises veulent un morceau de cette technologie, tandis que d’autres essaient de développer leurs alternatives pour rattraper leur retard sur ce marché prometteur. Malgré les préoccupations croissantes concernant l’IA, le prochain niveau d’expertise d’OpenAI est déjà là grâce à la nouvelle norme ChatGPT-4. Il est encore plus puissant que la norme GPT-3 et continue d’effrayer les utilisateurs sur le Web grâce à son expertise. Apparemment, avec la dernière norme, vous pouvez même simuler une campagne textuelle de Pokemon Emerald !

ChatGPT-4 peut simuler une version texte interactive de Pokemon Emerald

Pour ceux qui ne le savent pas, Pokemon Emerald est l’un des jeux classiques lancés pour la Game Boy Advanced. Il suit la formule au tour par tour, capture de Pokémon, qui a fait beaucoup de succès. De toute évidence, ChatGPT-4 n’exécutera pas une version complète du jeu sur votre écran. Mais il semble être capable de convertir le récit du jeu en une forme textuelle. Pensez-y comme si vous jouiez à une campagne D&D où il y a des textes et des options pour déterminer votre chemin.

Un utilisateur de Twitter Dangond a demandé au GPT-4 de simuler Pokemon Emerald via une interface de ligne de commande. Le modèle de langage AI a commencé à fonctionner et a apporté une version texte interactive du jeu. Curieusement, GPT-4 ignore la scène emblématique de la camionnette et le réglage de l’horloge et commence directement à partir de la scène du professeur Birch. Le GPT-4 demande au joueur quel Pokémon il souhaite. Peu de temps après avoir choisi votre Pokémon, un combat contre un Poochyena sauvage commence. C’est exactement comme le jeu, mais vous demandez également quelques conseils pour ChatGPT-4. L’utilisation des mouvements est assez simple et tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur un bouton.

Selon Dangong, c’est comme demander à un ami de faire semblant d’être le jeu pour vous. Ou peut-être, c’est comme avoir un RPG Master racontant la campagne. Nous sommes habitués à poser des questions et plus encore à ChatGPT, mais il est impressionnant que ChatGPT-4 connaisse même le jeu.

Après avoir choisi le Pokémon commencé, le joueur commence son voyage. GPT-4 peut ignorer les batailles sauvages de Pokemon et les batailles d’entraîneurs. Il suivra complètement le scénario du jeu. Par exemple, il n’est pas possible d’accéder à la Route 110 au début du jeu. ChatGPT-4 est conscient de ce fait et rend également le chemin inaccessible. De toute évidence, le but de GPT-4 n’est pas de simuler des jeux textuels. Néanmoins, il s’agit d’un bel exemple de la puissance de cette plate-forme et de la manière dont elle peut être plus impressionnante avec un développement ultérieur.

Le GPT-4 coche définitivement une case de plus dans sa gamme de capacités. Apparemment, simuler des jeux ne semble pas être un grand défi pour le modèle d’IA. Imaginez ce qu’il peut faire en quelques années.

De nombreuses autorités sont concernées par ChatGPT-4 et cette course à l’IA

La semaine dernière, plusieurs noms du segment technologique ont sonné l’alarme sur l’avenir de l’IA. Elon Musk, le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, et bien d’autres ont signé une lettre qui tente de demander un « arrêt » du développement de l’IA.

La lettre intitulée «Pause Giant AI Experiments: An Open Letter» a été publiée sur le site Web de l’Institut Future of Life (FLI). Il dit: « Nous appelons tous les laboratoires d’IA à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois la formation des systèmes d’IA plus puissants que ChatGPT-4 ».

La lettre souligne que les systèmes d’IA disposent désormais d’une intelligence compétitive humaine. Les auteurs pensent que cela « pourrait représenter un changement profond dans l’histoire de la vie sur Terre, et devrait être planifié et géré avec un soin et des ressources proportionnés ». Ils affirment que ce niveau de planification et de gestion ne se produit pas, alors même qu’une « course incontrôlable » a été lancée pour développer de nouveaux « esprits numériques » que même leurs créateurs ne peuvent pas comprendre ou prédire.

