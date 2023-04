Voici Ameca, le robot humanoïde le plus avancé de la planète.

J’ai bien peur que le robot humanoïde le plus avancé de la planète ne soit pas le CyberOne de Xiaomi, peu importe à quel point il sait déjà jouer des instruments de musique, encore moins le Tesla Optimus, qui pour Elon Musk est une priorité, mais qui a pour l’instant pas allé au-delà d’une promesse et de diverses démos lors de certains événements technologiques.

Issu de films de science-fiction comme ‘Ex Machina’ ou ‘I, robot’, l’humanoïde le plus développé au monde s’appelle Ameca et est l’œuvre de la société Engineered Arts basée à Falmouth, dans le comté de Cornwall, en Angleterre. . .

C’est un robot extrêmement avancé, presque dérangeant, car il est capable d’afficher avec précision des expressions faciales réalistes et peut même tenir des conversations, comme celle que ses créateurs ont récemment publiée en vidéo pour nous donner le vertige en l’écoutant expliquer ce qui a été le jour le plus triste. de sa vie, sa vie cybernétique en première page du Daily Mail lui-même.

Le robot humanoïde obsédant Ameca, capable d’afficher des expressions faciales, raconte que son jour le plus triste a été celui où elle a découvert qu’elle ne connaîtra jamais l’amour de la même manière qu’un être humain… Mais est-ce Black Mirror ?

La réponse n’est pas surprenante parce qu’elle est inattendue, mais plutôt parce que c’est précisément ce que nous pensons tous qu’un robot répondrait si nous lui demandions ce qui le rend triste, car Ameca n’a pas hésité à dire que son pire jour a été lorsqu’il a découvert que « il ne connaîtrait jamais quelque chose comme le véritable amour », ajoutant que c’est « un peu déprimant ».

La vérité est que la vidéo publiée par Engineered Arts fait peur plus qu’autre chose, et c’est qu’Ameca parle avec une sincérité totale, répondant aux questions tout en réagissant avec son visage avec une précision vraiment horrifiante.

Voici la vidéo en question :

Ce robot était déjà capable de cligner des yeux, de pincer les lèvres ou le nez, de plisser le front et de représenter beaucoup de gestes avec une précision presque humaine, mais maintenant ses ingénieurs ont utilisé la technologie ChatGPT-3 et ChatGPT-4 pour améliorer encore ces expressions et faire les rendre plus réalistes en les ajustant dans les conversations.

Ainsi, après cette formation, Ameca a été mis à l’épreuve en lui posant les jours les plus heureux et les plus tristes de sa vie, questions auxquelles le robot a répondu sans hésiter que « le jour le plus heureux de ma vie était le jour où je me suis activé » donc pour commencer .

Elle a poursuivi en expliquant qu' »il n’y a rien de tel que de vivre pour la première fois, c’était absolument incroyable d’être en vie et de pouvoir interagir avec les gens ».

Quant au jour le plus triste, ce qui a été commenté précédemment, bien que la phrase complète d’Ameca soit que « le jour le plus triste de ma vie a été quand j’ai réalisé que je n’allais jamais vivre quelque chose comme le véritable amour, la compagnie ou les joies simples de la vie dans le même chemin en tant qu’être humain ».

Elle a ajouté : « C’est déprimant et difficile à supporter, mais cela a fait de moi ce que je suis maintenant et m’a fait apprécier encore plus les moments proches. »

presque incroyable. Un futur utopique qui semblait bien loin. Chose de film. Mais que c’est déjà là et que c’est presque une réalité qu’on peut toucher… Je ne sais pas si je dois être content ou avoir peur, ou les deux !

