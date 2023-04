iOS 17 aurait un centre de contrôle repensé pour la première fois depuis iOS 11

Apple devrait dévoiler iOS 17 en juin lors de la WWDC 2023, ainsi que d’autres nouveaux logiciels. Bien que nous ne sachions pas beaucoup de détails sur ce à quoi s’attendre pour iOS 17, un rapport récent a suggéré que la mise à jour inclura un tas de fonctionnalités « agréables à avoir ». Maintenant, un autre rapport affirme que le centre de contrôle sera repensé pour la première fois depuis des années.

iOS 17 pour obtenir un centre de contrôle repensé

Le centre de contrôle a été introduit pour la première fois avec iOS 7, et il permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux paramètres Wi-Fi, mobiles et Bluetooth, ainsi qu’aux commandes multimédias et aux raccourcis vers certaines applications natives. Selon un leaker anonyme des forums MacRumors, le Control Center sera entièrement repensé dans iOS 17.

Il n’y a pas de détails sur ce qui changera exactement avec le nouveau centre de contrôle, mais Apple laissera probablement les utilisateurs le personnaliser davantage. Actuellement, les utilisateurs ne peuvent réorganiser que certains éléments du centre de contrôle et ajouter d’autres raccourcis à partir d’une liste prédéfinie d’options.

Si c’est vrai, ce sera la première fois qu’Apple a repensé le centre de contrôle depuis iOS 11 en 2017, lorsque la société en a fait un menu plein écran en préparation de l’iPhone X cette année-là. Le rapport provient du même leaker qui a partagé des détails précis sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro des semaines avant l’annonce officielle des nouveaux iPhones.

Dans un premier temps, Bloomberg avait signalé qu’iOS 17 serait une mise à jour mineure axée sur l’amélioration de la stabilité globale du système. Cependant, le journaliste Mark Gurman a déclaré le mois dernier qu’Apple avait changé sa stratégie et demandé aux ingénieurs d’ajouter des fonctionnalités très demandées par les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Toujours selon les rumeurs, Apple pourrait abandonner la prise en charge de l’iPhone 8, de l’iPhone X et de l’iPad Pro de première génération avec iOS 17 et iPadOS 17.

Apple annoncera officiellement iOS 17 à la WWDC 2023, ainsi que d’autres versions majeures du système d’exploitation, comme watchOS 10, tvOS 17 et macOS 14. Nous nous attendons également à ce que la WWDC soit l’événement où Apple dévoilera le projet de casque tant attendu. La WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin, avec un événement d’ouverture spécial à Apple Park.

