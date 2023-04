"Ce tweet est un M*****" : si vous faites partie de ceux qui utilisent Twitter sur PC, vous devez installer cette extension Google Chrome

Si vous êtes un fidèle utilisateur de Twitter, cette extension vous facilitera grandement la vie.

Cette extension est parfaite pour se débarrasser du redoutable algorithme de Twitter

Twitter n’est plus ce qu’il était. Il est dans le marasme depuis des années, mais il semble que l’achat d’Elon Musk l’ait encore aggravé au point d’être inutilisable à certains égards. La dernière décision a rendu impossible pour les utilisateurs de dire si le badge bleu a été gagné parce qu’il a été payé ou parce qu’il était pertinent, ce qui rend encore plus difficile de dire qui est une figure d’autorité et qui paie simplement pour cela. A cela il faut ajouter que la qualité de l’onglet « Pour vous » s’est nettement détériorée. Heureusement, un développeur a publié une extension qui améliorera considérablement notre qualité de vie.

Make Twitter Great Again : l’extension dont nous avons tous besoin

C’est l’une de ces astuces Twitter qui améliorera tout d’une manière incroyable. Son utilisation est simple, il suffit d’installer l’extension puis de l’activer. Une fois cela, nous verrons la « magie » devant nos yeux. Un nouvel emoji apparaîtra simplement à côté de « Retweet » et « J’aime » sous la forme du caca typique avec des yeux et un sourire. Lorsque nous cliquons dessus, nous classons le tweet comme quelque chose que nous n’aimons pas et Twitter ne nous montrera plus de contenu de ce style.

Maintenant, la vérité est que l’option de cliquer sur « je n’aime pas » existe déjà. Le problème est que jusqu’à présent, il était très caché, donc ce que cette fonction nous permet, c’est essentiellement de l’avoir d’une manière plus accessible à utiliser. C’est un ajout intéressant car il orientera l’algorithme vers des choses que nous trouvons plus divertissantes, éliminant ainsi les chaînes typiques et les tweets « Macaroni et Tomatico » qui sont parfois si populaires auprès des tweeters de haut niveau.

L’extension est simple mais fonctionnelle :

L’extension nous permettra d’avoir un bouton « je n’aime pas ».

Cela apprivoisera l’algorithme afin que nous arrêtions de recevoir des tweets ennuyeux qui ne sont pas liés à nos intérêts.

La conception du bouton est un caca.

Selon l’auteur, l’objectif est d’améliorer Twitter à un moment où il est dans le marasme.

C’est une contribution très intéressante pour tous ceux qui utilisent Twitter Web.

L’extension est entièrement gratuite et nous permet d’ajouter cette fonctionnalité très intéressante à Twitter. Grâce à cela, l’onglet « Pour vous » sera beaucoup plus confortable à utiliser et nous pourrons apprivoiser l’algorithme de Twitter.

Téléchargez « Make Twitter Great Again » à partir du Chrome Web Store

