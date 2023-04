Les équipes d’Apple Tiger réexaminent la chaîne d’approvisionnement, jusqu’aux vis et aux inserts en plastique

Un nouveau rapport indique que les équipes d’Apple Tiger impliquant des centaines d’employés travaillent à réexaminer la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, jusqu’aux vis et aux inserts en plastique.

L’objectif est d’assurer des fournisseurs de secours pour chaque composant, ainsi que de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine…

Équipes de tigre Apple

Le terme «équipes de tigres» a été inventé pour la première fois en 1964 pour décrire des équipes interdisciplinaires réunies pour adopter une approche agressive et rapide de la résolution de problèmes – où aucune solution potentielle n’est sur la table et aucun respect ne doit être montré au passé. manières de faire les choses.

L’exemple le plus célèbre était l’équipe de dépannage d’Apollo 13, initialement nommée White Team, puis rebaptisée Tiger Team. Ils ont reçu la médaille présidentielle de la liberté pour avoir sauvé les astronautes à bord du module.

Il est courant que ces équipes relèvent directement de cadres supérieurs et, dans le cas d’Apple, Bloomberg rapporte que le PDG Tim Cook est directement impliqué.

Réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine

Nous mettons en garde depuis de nombreuses années sur la nécessité et la difficulté de réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine, mais la pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier. On estime que les perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde ont coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

Lors de la récente visite de Cook en Chine, il a fait l’éloge de la « relation symbiotique » que l’entreprise entretient avec le pays – tandis que ses équipes de tigres travaillaient dur pour en réduire l’étendue.

Alors même que Cook arrangeait les choses à Pékin, les dirigeants d’Apple travaillaient dur pour développer des liens avec d’autres pays afin de réduire la dépendance à l’égard du pays, selon plusieurs personnes familières avec les opérations d’Apple. […] Les efforts d’Apple se concentrent sur l’Inde en tant que lieu de production d’iPhones et d’accessoires, le Vietnam pour l’assemblage d’AirPods et de Mac, la Malaisie pour une partie de la production de Mac et l’Irlande – où les fournisseurs construisent actuellement des iMac relativement faciles à produire – pour une gamme de produits plus simples. . Les responsables du département des opérations d’Apple ont demandé aux employés de se concentrer sur l’approvisionnement en composants supplémentaires et la localisation des lignes de production en dehors de la Chine pour plus de nouveaux produits à venir en 2024.

Fournisseurs de sauvegarde

Apple a toujours aimé avoir plusieurs fournisseurs pour autant de composants que possible. Cela réduit les risques de s’appuyer sur une seule entreprise et permet également au fabricant d’iPhone de faire jouer plusieurs fournisseurs les uns contre les autres afin de négocier les meilleures conditions possibles.

Mais la pandémie a rendu les fournisseurs de secours encore plus importants, et le rapport d’aujourd’hui indique que la société porte désormais cela à de nouveaux niveaux de détail, en Chine comme à l’extérieur.

Il a élargi les efforts de ces équipes, qui s’installent dans les usines des fournisseurs en Chine et dans d’autres pays, évaluent les calendriers de maintenance des installations et assemblent des listes plus complètes de fournisseurs de secours pour chaque composant, jusqu’aux vis et aux inserts en plastique. L’entreprise travaille à améliorer ses prévisions, composant par composant, pour mieux anticiper les pénuries potentielles.

Crainte de représailles chinoises

Alors que les équipes de tigres sont axées sur un changement rapide, il reste des obstacles à surmonter, notamment les représailles du gouvernement chinois ou le refus des consommateurs chinois.

La direction d’Apple craint que la Chine ne riposte si elle déplace trop de capacité vers d’autres pays ou si elle effectue une transition trop rapidement. Les clients en Chine pourraient se retourner contre les produits conçus aux États-Unis dans un nationalisme accru. L’entreprise s’inquiète également de sa capacité à garantir des normes de qualité élevées au Vietnam et en particulier en Malaisie, compte tenu de l’état actuel des industries manufacturières dans ces pays.

L’article note également qu’il peut y avoir des conflits entre les équipes de développement de produits – qui souhaitent tirer pleinement parti des nouvelles technologies, même s’il n’y a qu’un seul fournisseur, basé en Chine – tandis que l’équipe d’approvisionnement s’opposera à une telle dépendance.

La pièce complète vaut la peine d’être lue.

Photo : Efe Yağız Soysal/Unsplash

