La curieuse application Funmax qui est apparue par surprise sur certains téléphones Xiaomi n’est pas un bloatware ou un virus

La technologie évolue constamment. Nous le voyons quotidiennement dans nos téléphones Xiaomi, où non seulement les applications changent, mais aussi le système d’exploitation lui-même. Au cours des derniers mois, nous avons vu une application quelque peu inconnue apparaître et disparaître du système, et cela cause une certaine confusion chez les utilisateurs.

Il s’agit de Funmax. A priori, une application de plus fournie avec MIUI 13 ou MIUI 14 sur la grande majorité des appareils de l’entreprise. Bien sûr, il semble que, après la dernière mise à jour du système, cette application soit apparue ou ait disparu de manière complètement aléatoire chez de nombreux utilisateurs.

Pas un virus, pas un bloatware : un game center

De nombreux utilisateurs à qui cette application est apparue pour la première fois ont soupçonné qu’il s’agissait de bloatware, des applications préinstallées sur votre mobile Xiaomi dont la seule fonction est généralement, essentiellement, de prendre de la place, car nous n’utilisons probablement pas d’eux à tout moment.

Une autre option que la partie adverse envisageait, les utilisateurs qui avaient déjà cette application et qu’elle a disparu, est qu’il s’agissait d’un virus, soit d’Android, soit de MIUI lui-même. Et rien n’est plus éloigné de la vérité : cette application n’était ni un virus ni un bloatware.

Comme nous avons pu le vérifier, en entrant dans les processus des utilisateurs qui disposent de l’application, nous voyons que le nom du package est com.Xiaomi.glgm, ce qui correspond au même nom que l’application ‘Game Center’ du grande majorité des téléphones Xiaomi.

Par conséquent, il est fort probable qu’il s’agisse d’une ancienne version de cette application, et il ne s’agit pas d’un type de malware ou même d’un bloatware pour votre mobile Xiaomi, mais d’une application à partir de laquelle vous pouvez contrôler tous les jeux qui s’y trouvent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :