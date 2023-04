C’était la brique avec laquelle le premier appel téléphonique mobile a été passé il y a 50 ans

Le premier appel était un véritable « trolling » à la concurrence par son créateur

Le créateur du premier téléphone mobile avec sa gigantesque création | Image : Wikimédia

L’évolution des téléphones portables a été en partie évolution et en partie révolution. Depuis qu’ils existent, ils ont tracé une ligne ascendante en termes d’innovation et de bénéfices. De nombreux utilisateurs ne peuvent pas imaginer à quoi ressemblaient les téléphones il y a 50 ans, car cette année marque cinq décennies depuis son invention et la vérité est que l’histoire de la façon dont il a été testé pour la première fois est aussi drôle qu’anecdotique. Nous devons passer à une époque où Motorola était la société leader du marché et faisait face à son principal rival, AT&T. Des années 70 folles où crise économique et progrès de l’informatique allaient de pair.

Cette « brique » lourde était le téléphone qui a été utilisé pour passer le premier appel téléphonique

Depuis l’invention de la radio portable après la Première Guerre mondiale, il y a eu différentes idées de téléphones mobiles. À partir des années 50 et 60, ce que l’on appelle les « téléphones valises » ont commencé à être conçus, des appareils technologiques incroyablement coûteux qui ne pouvaient pas être emportés avec eux car ils étaient très lourds et il était nécessaire d’avoir une valise pour les transporter.

Ce sont Martin Cooper et son équipe qui ont inventé un téléphone suffisamment petit pour être transporté confortablement par Motorola. Aujourd’hui, cela ressemble à une bête gigantesque pour nous, mais à l’époque c’était la chose la plus portable qui soit. Ainsi, le premier appel a été lancé en 1973, il y a 50 ans, bien qu’il n’ait été commercialisé que dix ans plus tard.

Cependant, l’histoire derrière tout cela est très drôle. Comme ils nous le disent de Gizmodo, le téléphone nommé Motorola DynaTAC 8000X pesait environ un kilo et mesurait 25 centimètres, une taille non négligeable qui nous fait penser à quel point ces téléphones portables étaient peu portables par rapport à ce qui existe aujourd’hui. . En fait, l’équipe de Martin Cooper n’était pas sûre que cette technologie puisse fonctionner, alors pour la tester, ils ont décidé d’appeler le Dr Joel Enger, ingénieur chez AT&T et principal concurrent de Motorola.

Lors de l’appel, après l’avoir salué, Martin lui a dit ce qui suit :

Je t’appelle depuis un téléphone portable, mais un vrai téléphone portable, personnel, maniable et portable

Selon Martín, il y a eu un silence à l’autre bout du fil et Enger lui-même ne se souvient pas avoir reçu l’appel, ce que l’inventeur du DynaTAC 8000X ne lui reproche pas du tout.

La différence entre les téléphones portables de l’époque et ceux d’aujourd’hui est assez remarquable. Maintenant, ils sont entièrement tactiles et tiennent dans la paume de notre main, avec également des dizaines de fonctionnalités que nous utilisons en plus d’appeler avec. Aussi, tout le monde en a un, alors que par le passé c’était impensable tant son prix était prohibitif. Aujourd’hui, sa fonctionnalité ne fait aucun doute, mais à cette époque, l’équipe de Martin avait la plus grande crainte qu’après des années de développement, le téléphone ne puisse même pas fonctionner. Or, dans la révolution téléphonique des années 2000, Motorola n’était pas le protagoniste, mais le T-Mobile G1 et le mythique iPhone de Steve Jobs et Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :