Grâce à ChatGPT, ils ont réussi à « hacker » Windows avec des clés originales générées par l’IA.

ChatGPT, le chat basé sur GPT-4 développé par OpenAI, sur un PC Windows

L’arrivée du GPT-4 a ouvert la porte à d’innombrables utilisations ingénieuses. Certains avec des intentions nobles et bénéfiques, et d’autres avec des intentions un peu plus sombres. Et si vous pensiez avoir tout vu, je crains que vous n’y prêtiez pas trop attention : maintenant quelqu’un a réussi à générer des clés de licence Windows (valides à 100 %) grâce à l’IA d’OpenAI.

En expliquant au modèle de langage comment fonctionnent les clés d’activation de Windows, et en générant l’invite nécessaire pour obtenir de nouvelles licences, le youtubeur à l’origine de la chaîne Enderman a réussi à activer des versions de Windows 95 sans avoir à les acheter (ce qui, en revanche, aurait été compliqué étant donné que cette version a cessé d’être prise en charge par Microsoft il y a plus de deux décennies).

Ils parviennent à activer Windows 95 avec des clés générées par ChatGPT

Dans la vidéo, le youtubeur reconnaît que le processus était étonnamment simple. Il explique qu’il n’avait qu’à révéler à ChatGPT le format des clés de licence Windows 95, puis à demander une chaîne de texte avec des chiffres et des lettres qui suivaient les paramètres des clés pour cette version.

Après plusieurs tests, le chatbot a pu générer jusqu’à 30 clés différentes pour activer Windows 95, dont beaucoup sont entièrement valides.

Le youtubeur lui-même reconnaît que ce processus ne fonctionnerait probablement pas avec les versions plus modernes de Windows qui utilisent de nouvelles méthodes de vérification pour l’activer, bien qu’il ne ferme pas la porte à la possibilité que quelqu’un puisse l’obtenir tôt ou tard.

En fait, il explique que l’une des seules raisons pour lesquelles toutes les clés n’étaient pas valides est la limitation de GPT-3.5 (la version utilisée dans cette expérience) lors de l’exécution de calculs mathématiques, un problème qui ne devrait pas exister en cas d’utilisation de la nouvelle version du modèle de langage naturel OpenAI.

