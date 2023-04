Android Auto 9.3 bêta, désormais disponible pour votre mobile Xiaomi : vous pouvez donc le télécharger et l’installer facilement

Vous savez déjà que le rythme vertigineux des mises à jour d’Android Auto est ininterrompu et, en fait, Google vient de publier la version bêta d’Android Auto 9.3 pour tous les téléphones dotés de versions d’Android 8.0 ou supérieures, ce qui n’est pas du tout compliqué. aujourd’hui.

Nous prévoyons déjà que les nouveautés de cette nouvelle version ne sont pas trop frappantes puisque, par exemple, esthétiquement nous n’avons trouvé aucune différence par rapport à Android Auto 9.2, mais nous avons trouvé un nouveau paramètre assez mystérieux dont nous vous parlerons ci-dessous.

L’installation d’Android Auto 9.3 beta sur votre mobile Xiaomi est aussi simple que cela

Dans ce cas, si nous voulons essayer cette nouvelle mise à jour sur notre téléphone Xiaomi, nous aurons deux options pour le faire. La première consiste à faire partie du programme bêta de l’application du Google Play Store. Et la seconde, et bien plus simple, on peut télécharger son APK officiel et l’installer directement sur le smartphone sans avoir à se rendre sur le Play Store.

Une fois que nous l’aurons, nous allons nous rendre compte que les nouveautés sont vraiment rares puisque, par exemple, au niveau esthétique, nous ne trouvons aucune différence par rapport à sa version précédente. Les modifications sont probablement introduites en interne avec des corrections de bugs que Google nous apporte généralement avec chaque mise à jour, mais c’est quelque chose que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu.

Ce qui est nouveau, c’est un paramètre appelé « Démarrage de l’application » même si, pour l’instant, cela ne fonctionne toujours pas et ferme directement l’application sans que nous puissions entrer ses paramètres. Pour cette raison, nous ne savons pas en quoi consistera cet outil, mais tout semble indiquer qu’il s’agit d’un ajustement pour indiquer au système l’application que nous voulons ouvrir directement une fois que nous avons démarré Android Auto.

Pour le reste, tout reste pareil. Nous verrons si dans la version finale nous trouvons des modifications supplémentaires et même si ce paramètre de démarrage de l’application est opérationnel, quelque chose que nous vous dirons lorsqu’il sera officiellement annoncé et que nous pourrons l’installer sur nos appareils Xiaomi depuis le Google Play Store .

Via | Xataka androïde

