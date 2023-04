C’est le best-seller et il vient de Xiaomi : ce bracelet intelligent touche le fond et il n’y a pas de meilleur achat

Ce superbe bracelet intelligent qui rafle les ventes peut maintenant être le vôtre à un prix avantageux. Nous l’avons testé et trouvons que c’est un achat remarquable.

Avec ce smartband, vous pouvez surveiller votre activité physique, connaître votre fréquence cardiaque et même vos habitudes de sommeil.

Le bracelet intelligent de Xiaomi est un appareil qui, pour un peu plus de 40 euros, peut améliorer votre vie. Il vous aide à augmenter votre activité physique en créant vos propres objectifs, vous indique votre fréquence cardiaque et vous aide même à améliorer vos habitudes de sommeil. Il y a beaucoup plus de fonctions que ce smartband a, pour une raison c’est le best-seller en ce moment. Nous parlons du Xiaomi Smart Band 7 car il touche le fond, vous pouvez l’acheter pour seulement 41,99 euros chez PcComponentes.

Si vous avez déjà été intéressé par le Xiaomi Smart Band 7, vous saurez que ce n’est pas son prix de vente conseillé. À l’origine, il coûte 59,99 euros, vous économisez donc 18 euros si vous l’achetez chez PcComponentes. La partie négative est que l’expédition est au prix de 3,95 euros, donc l’achat est légèrement plus rentable dans d’autres stores. Le mieux, c’est Amazon, où vous pouvez acheter le Smart Band 7 pour 43 euros, avec une livraison gratuite et rapide si vous êtes abonné à Amazon Prime. Pour 43 euros, vous l’achèterez également sur AliExpress, même si l’expédition prend un peu plus de temps.

Dans l’analyse de ce Xiaomi Smart Band 7, nous vous avions déjà dit qu’il s’agissait d’un appareil très confortable, avec un écran AMOLED de très bonne qualité, une grande variété d’options sportives et jusqu’à 2 semaines d’autonomie. Une fois que vous aurez mis le bracelet intelligent à votre poignet, vous ne voudrez plus l’enlever.

Xiaomi Smartband 7

Achetez le Xiaomi Smart Band 7 au meilleur prix

Les bracelets intelligents sont des appareils conçus pour être portés tout au long de la journée, il est donc essentiel qu’ils soient confortables et légers. Le Xiaomi Smart Band 7 est entièrement conforme dans cette section, car il a un design très confortable, à la fois en raison de son épaisseur et de son poids de seulement 22,1 grammes. Le bracelet en silicone inclus est noir et également très confortable. Si vous souhaitez innover avec le design, vous savez déjà que vous pouvez utiliser d’autres bracelets sans problème.

L’achat de ce Xiaomi Smart Band 7 vaut également la peine en raison de la haute qualité de son écran AMOLED, avec une taille de 1,62 pouces, une netteté de 326 pixels par pouce et une luminosité de 500 nits. C’est un écran qui a l’air très bien, tant pour la netteté que pour la luminosité en extérieur. De plus, c’est le premier de Xiaomi qui inclut un mode d’affichage permanent pour que vous puissiez voir l’heure et la date confortablement.

Que vous fassiez du sport régulièrement ou non, le bracelet intelligent Xiaomi est très utile au quotidien. Vous pouvez utiliser votre alarme, votre chronomètre ou votre minuterie, et même recevoir des alertes d’appels et des notifications si vous le connectez à votre téléphone mobile. Cette connexion vous donnera accès à de nombreuses autres fonctions, telles que les informations météorologiques ou le contrôle à distance de la lecture de musique.

Si vous souhaitez augmenter le niveau lorsque vous faites du sport, l’appareil vous propose 120 modes d’entraînement différents. En plus de surveiller ces entraînements en temps réel, en fournissant des données telles que les calories brûlées, il est également chargé de compter les pas que vous faites chaque jour. En passant, il est étanche, ce qui indique que vous pouvez également l’utiliser lorsque vous nagez.

Xiaomi Smartband 7

Le Xiaomi Smart Band 7 est l’un des meilleurs bracelets intelligents également pour ses fonctions de santé. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance de l’oxygène sanguin tout au long de la journée et même d’une analyse des habitudes de sommeil. Comme nous l’avons vérifié lors de notre analyse, ce smartband a une mesure précise à la fois du sport et de la santé, ce qui est un autre de ses points forts.

Enfin, ne vous souciez pas de l’autonomie, puisque le Mi Band 7 est capable d’offrir jusqu’à 2 semaines en utilisation normale. Si vous êtes plus exigeant et que vous gardez des outils comme les notifications activés, l’autonomie sera réduite à 9 jours d’utilisation. C’est quand même un fait exceptionnel qui vous permettra d’oublier le chargeur pendant plus d’une semaine.

Le résumé est que ce Xiaomi Smart Band 7 est un bracelet intelligent de haute qualité, il y a peu d’options qui peuvent rivaliser à son niveau. Par conséquent, si vous recherchez un smartband, nous vous recommandons de saisir l’occasion et de l’obtenir. Il est en vente sur Amazon, sur PcComponentes et sur AliExpress, avec une différence de prix minime entre eux.

