Les jeux iPhone de Super Mario pourraient ne pas avoir d’avenir, suggère une interview de Miyamoto

Il y a eu trois jeux Super Mario pour iPhone jusqu’à présent, mais une interview de Shigeru Miyamoto suggère que nous n’en aurons peut-être plus…

Bien que Miyamoto ne l’ait pas dit explicitement lors d’une interview de Variety, le site pense que c’est ce qu’il voulait dire.

La société de jeux a hésité à révéler la suite de la franchise de jeux vidéo Super Mario. Mais alors que Shigeru Miyamoto — le légendaire concepteur de jeux vidéo, membre de Nintendo et autoproclamé « la mère de Mario » — ne dira pas où Mario courra ensuite, il est franc sur l’endroit où il ne sera pas : votre smartphone. S’asseyant avec Variety pour la couverture de cette semaine sur la réalisation du film, Miyamoto a déclaré fermement : « Les applications mobiles ne seront pas la voie principale des futurs jeux Mario. »

La conclusion du site semble plutôt plus précise que la citation réelle, et se retirer du marché mobile peut sembler une décision étrange étant donné que deux des trois jeux Super Mario pour iPhone ont rapporté plus de 360 ​​millions de dollars entre eux. Cependant, Variety note que c’est relativement mineur dans l’ordre des choses; Mario Kart 8 a jusqu’à présent généré 3 milliards de dollars.

Nintendo a également sorti « Dr. Mario World » de l’App Store deux ans après sa sortie, sans explication.

Miyamoto a déclaré que les applications mobiles avaient été un bon moyen pour davantage de personnes de découvrir les jeux, mais la plate-forme impliquait beaucoup de compromis.

« D’abord et avant tout, la stratégie de base de Nintendo est une expérience de jeu intégrée au matériel et au logiciel », a déclaré Miyamoto, qui a joué un rôle central dans la conception de la Wii, parmi d’autres consoles Nintendo. « L’intuitivité du contrôle fait partie de l’expérience de jeu. Lorsque nous avons exploré la possibilité de créer des jeux Mario pour le téléphone mobile – qui est un appareil générique plus courant – il était difficile de déterminer ce que ce jeu devrait être. C’est pourquoi j’ai joué le rôle de directeur de Super Mario Run, pour pouvoir traduire cette expérience matérielle Nintendo dans les appareils intelligents.

Miyamoto a ajouté que son opposition aux jeux violents n’est pas générale : il ne pense tout simplement pas que ce soit approprié pour Mario.

« Je tiens à préciser que je ne suis pas contre les jeux de tir et les jeux violents », a-t-il déclaré. « Il existe de nombreux supports qui divertissent les gens, mais je pense que ma mission est de trouver d’autres moyens de créer un jeu intéressant et amusant. Je me suis dit que Mario est un personnage qui ne fait jamais de mal aux autres, alors j’ai voulu trouver une autre façon d’exprimer Mario.

