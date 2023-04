Les 6 meilleures applications pour créer des images avec l’IA sur mobile

Nous vous disons quelles sont les meilleures applications pour créer des images par IA avec votre mobile.

L’arrivée de l’IA est devenue une véritable folie pour tout le monde. D’un côté, on craint beaucoup les métiers qui vont disparaître avec l’arrivée de l’IA, mais les choses ne s’arrêtent pas là. Les dernières versions sont capables de générer de l’art de très haut niveau. Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous dire quelles sont les meilleures applications pour créer des images avec l’IA sur le mobile, soit pour s’amuser avec nos amis, soit simplement pour laisser libre cours à notre imagination.

Les meilleures applications pour créer des images par IA

Il convient de mentionner que les applications sont gratuites mais elles ont toutes un mais. Actuellement, il est très coûteux de maintenir un système d’IA et le rendre gratuit est pratiquement impossible. Cependant, en parallèle, ils essaient de le faire de manière à ce qu’il puisse être testé gratuitement car de cette façon, il y a plus d’utilisateurs qui testent et entraînent cette intelligence artificielle. Ainsi, presque tous suivent un modèle freemium dans lequel ils nous donnent certaines pièces à dépenser. Ensuite, en accomplissant d’autres tâches ou en payant de l’argent, nous pouvons obtenir plus de pièces. Même Bing avec ChatGPT et DALL-E suit ce modèle et si nous manquons de pièces, c’est beaucoup plus lent.

Dans tous les cas, ce sont les applications suivantes :

De plus, ils utilisent pratiquement tous la même IA, il s’agit de DALL-E, l’intelligence artificielle des images OpenAI, créatrice de ChatGPT-4. Il est donc possible qu’ils se ressemblent beaucoup.

Oui, Microsoft Browser dispose d’un service de création d’images. En fait, l’image de couverture a été créée avec cette IA, ce qui nous permet de voir le potentiel incroyable qu’elle peut nous apporter. La vérité est que cela fonctionne très bien et fait partie de l’étroite collaboration entre Microsoft et OpenAI, car il intègre l’AI DALL-E généré par cette société. Je recommande de rechercher un design plus cartoon et imaginatif, car il ne frappe généralement pas très bien les visages.

C’est très simple et gratuit, bien que si nous dépensons les pièces utilisées comme jetons, les images prendront plus de temps à créer. Bien sûr, nous devrons l’utiliser dans sa version web.

Il continue en ligne avec le reste et la vérité est qu’il n’a pas de facteur différentiel avec le reste. L’un des principaux problèmes est que si vous demandez une approche réaliste, les images ont tendance à contenir du contenu pour adultes. Au final, l’IA apprend des utilisateurs et il semble que ce soit ce que les utilisateurs demandent le plus. Idéalement, une sorte de filtre pourrait être activé pour éviter ces choses.

Téléchargez « Imagine » depuis le Google Play Store

Si vous aimez être alambiqué dans vos invites, c’est l’une des meilleures options. Il est simple d’utilisation mais on peut lui demander des choses très précises et il les réalisera. En règle générale c’est une bonne application et les images sont plus épurées que dans les autres applications.

Chaque image coûte un crédit et les utilisateurs reçoivent cinq crédits gratuits par jour. Aussi, nous pouvons acheter ou obtenir plus.

Téléchargez « Starry AI » depuis le Google Play Store

Considérée comme l’une des meilleures applications du Play Store pour générer des images par IA, avec WOMBO, nous pouvons créer des images et également éditer celles qui ont déjà été créées, en leur donnant de nouvelles données à mettre à jour en fonction d’elles. De cette façon, si l’image qui apparaît ne nous convainc pas, nous pouvons lui donner un avis en ajoutant plus d’invites. Une application simple à utiliser et très intéressante.

Beaucoup d’images que vous voyez sur Internet sont sûrement de Wombo.

Téléchargez « WOMBO » depuis le Google Play Store

Il utilise le système de pièces des autres applications. Cependant, il a quelques points intéressants, comme il transforme les images en dessins générés par l’IA, ce qui est toujours intéressant. De plus, cela nous donne également la possibilité de corriger les images.

Téléchargez « Wonder » sur le Google Play Store

Peut-être l’une des applications de génération d’art AI. Vous n’avez qu’à saisir l’invite et voir ce qui en sort. En général c’est très simple et tend généralement à rechercher un grand réalisme mais toujours d’un point de vue plutôt comique ou léger.

L’application est entièrement gratuite, utilise DALL-E et dispose d’une version premium pour éviter les temps de traitement plus lents. Il y a aussi des publicités, mais en règle générale, elles ne sont pas ennuyeuses.

Téléchargez « Craiyon » depuis le Google Play Store

