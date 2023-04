Samsung laisse 5 de ses mobiles les plus mythiques sans mises à jour

Samsung a mis à jour sa liste d’appareils pris en charge pour ajouter cinq modèles qui, à partir de maintenant, ne recevront plus les mises à jour Android et de sécurité.

Le Samsung Galaxy S10e est l’un des smartphones qui n’a pas été mis à jour depuis ce mois-ci

Autant Samsung est, aujourd’hui, le fabricant de smartphones et de tablettes avec la meilleure politique de mise à jour dans tout le paysage Android, de temps en temps, il est irrémédiable d’avoir à donner de mauvaises nouvelles liées à ce problème aux utilisateurs de certains des appareils plus anciens de la marque. Aujourd’hui est l’un de ces jours, car Samsung a mis à jour son site Web d’assistance pour indiquer clairement qu’à partir de maintenant, cinq de ses téléphones les plus populaires lancés ces dernières années ne recevront plus de nouvelles mises à jour système ou de correctifs de sécurité.

Les modèles de la série Galaxy S10, dont les Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e sont les modèles concernés par ce changement, ainsi que deux des grands best-sellers milieu de gamme de la société : le Galaxy A30 et le Galaxy A50.

Cinq téléphones Samsung 2019 ne reçoivent plus de mises à jour

Comme l’entreprise l’a confirmé, les personnes qui possèdent encore l’un de ces appareils ne recevront plus aucun type d’assistance officielle de la part de l’entreprise, ce qui inclut à la fois les nouvelles versions d’Android et les correctifs de sécurité.

Le Samsung Galaxy S10 atteint donc la fin de sa durée de vie officielle avec le correctif de sécurité de mars. Fait intéressant, des modèles comme le Galaxy S10 5G et le Galaxy S10 Lite continueront de recevoir des mises à jour de sécurité, bien qu’ils le fassent une fois tous les trois mois.

En ce sens, en plus, le Samsung Galaxy Z Flip d’origine recevra désormais des mises à jour tous les trois mois au lieu de tous les mois, de la même manière que le Galaxy Fold et le Galaxy Fold 5G.

Les changements affectent également d’autres modèles plus récents de la société, tels que le Galaxy A72, le Galaxy M62 et le Galaxy F62. Si jusqu’à présent Samsung promettait au moins quatre mises à jour par an pour ces modèles, ils n’auront désormais que deux mises à jour garanties.

