Voici à quelle vitesse les utilisateurs remplaceraient un iPhone, iPad, Mac cassé/perdu – et vous ? [Poll]

Le CIRP a partagé aujourd’hui sa dernière étude basée sur la question suivante : à quelle vitesse répareriez-vous ou remplaceriez-vous un iPhone, un iPad ou un Mac cassé, perdu ou volé ? Voici ce que les résultats ont révélé avec la plupart des réponses allant de « immédiatement » à « dans un délai d’un mois ». Nous avons également inclus un sondage afin que vous puissiez partager ce que vous feriez.

Le CIRP a publié ce matin le nouveau rapport sur sa sous-pile, notant que sans surprise, l’iPhone se classe comme le plus important par rapport à l’iPad et au Mac. Néanmoins, il est intéressant de voir les réponses du monde réel sur la rapidité avec laquelle les gens répareraient les différents appareils.

Pour l’iPhone, 45 % des utilisateurs ont déclaré qu’ils le répareraient ou le remplaceraient « immédiatement, le jour même ». L’iPad et le Mac n’ont vu que 27% des gens dire la même chose.

79 % des utilisateurs ont déclaré qu’ils répareraient leur iPhone immédiatement ou « dans un délai d’un jour ou deux ». Et en incluant « dans la semaine », ce nombre est passé à 94 %.

Pour l’iPad, 80 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles le répareraient ou le remplaceraient dans une semaine ou plus tôt, et pour le Mac, cette métrique était un peu plus élevée à 86 %.

Une petite fraction des utilisateurs ont déclaré qu’ils attendraient plus d’un mois ou ne feraient jamais réparer ou remplacer leur appareil par CIRP, notant que ces résultats soulignent à quel point tous les appareils phares d’Apple sont devenus essentiels pour les utilisateurs.

Voici la répartition complète :

Délai de réparation ou de remplacement d’un appareil perdu, volé ou cassé (douze mois se terminant en décembre 2022)

Et toi?

À quelle vitesse répareriez-vous ou remplaceriez-vous vos appareils Apple ? Partagez les trois sondages ci-dessous !

