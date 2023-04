Ce raccourci iOS vous permet de distinguer les badges Twitter vérifiés

Peu de temps après avoir acquis Twitter, Elon Musk a commencé une quête pour tuer l’ancien badge à carreaux bleus qui était connu pour différencier les comptes vérifiés des médias et des personnalités gouvernementales. Au cours de cette quête, Musk a dû changer et adopter une approche moins hostile. Désormais, Twitter propose le badge vérifié pour ceux qui paient pour un abonnement Twitter Blue. Il n’est pas facile de distinguer ceux qui ont le badge parce qu’ils paient, de ceux qui ont le badge hérité. Cependant, ceux sur iOS ont une solution de contournement qui peut dire la vérité sur les utilisateurs de Twitter. C’est certainement bien lorsque vous essayez de distinguer les comptes.

Il est possible de distinguer les badges vérifiés par Twitter avec le raccourci iOS « Checkmate »

Twitter veut améliorer le badge actuel pour s’assurer que les abonnés de Blue ne créeront pas de faux comptes pour tromper les utilisateurs. Mais en ce moment, le soi-disant système de sécurité n’est pas vraiment actif. Pour l’instant, vous pouvez utiliser le raccourci iOS pour vous assurer que vous suivez/interagissez avec une personnalité publique réelle, plutôt qu’avec un faux compte qui a le badge vérifié grâce à l’abonnement Twitter Blue. Bien sûr, ce n’est qu’un scénario d’utilité.

Auparavant, Twitter affichait le message : « Ceci est un ancien compte vérifié. Cela peut être notable ou non ». Maintenant, il affiche : « C’est vérifié car c’est un abonné à Blue ou c’est un ancien compte vérifié ». Avec cela, il est impossible de déterminer s’il s’agit d’une vérification héritée ou simplement d’un badge bleu Twitter.

À l’origine, l’objectif du badge vérifié était de confirmer l’identité et l’authenticité de certains comptes. Comme nous l’avons dit ci-dessus, cela permet aux utilisateurs de savoir facilement quand ils interagissent avec de vraies personnes notables, comme des influenceurs, des journalistes, des politiciens, etc. Le nouveau badge bleu Twitter rend tout un gâchis ambigu. Heureusement, il est possible de différencier légèrement les choses sur iOS.

Si vous voulez être sûr à 100 % des comptes que vous suivez ou des personnes avec lesquelles vous interagissez, il existe un nouveau raccourci « Checkmate » sur iOS. Il a été créé par Mike Beasley et permet aux utilisateurs d’identifier si le sceau bleu d’un compte spécifique est légitime ou provient de Twitter Blue. Le développeur déclare que « Checkmate vous permettra de voir à travers les absurdités de Twitter et de savoir exactement comment quelqu’un a été vérifié ».

Il vous suffit d’ajouter le raccourci Checkmate à votre appareil iOS. Ensuite, vous devez ouvrir les médias sociaux et choisir le compte que vous souhaitez vérifier, puis le partager avec le raccourci Checkmate. Après quelques secondes, il indiquera si le badge vérifié de ce compte est hérité ou de Twitter Blue. Fait intéressant, il existe un certain support pour « l’histoire ». Checkmate peut même dire si un compte a été vérifié dans le passé et est maintenant un abonné Blue.

Elon Musk veut que tout le monde paie pour une vérification Blue Badge

L’objectif d’Elon Musk est de retirer le badge vérifié de ceux qui ne paient pas pour Twitter Blue. C’est un autre pas dans la campagne de Musk pour rentabiliser Twitter. Cependant, cela ne semble pas jouer un bon effet. La société a récemment perdu de la valeur et aurait maintenant une valeur d’environ 20 millions de dollars, soit la moitié de ce que Musk avait payé pour cela. Quoi qu’il en soit, cela ne semble pas changer le cap de Musk à la barre.

L’exécutif déclare qu’il accorde aux utilisateurs non payants « quelques semaines de grâce » avant de retirer leurs badges. La raison réelle serait que la suppression des badges vérifiés nécessiterait un travail manuel important. Cela devrait être un problème pour une entreprise qui a licencié un grand nombre de ses employés. Il convient de noter que Musk a supprimé le tweet peu de temps après sa publication.

Le but semble être d’améliorer les choses pour les abonnés Twitter Blue, mais de le compromettre pour ceux qui ne paient pas. Twitter cessera bientôt de recommander les tweets des utilisateurs non-Blue. De plus, ces utilisateurs devraient également être empêchés de voter dans les sondages à l’avenir. Le but ici n’est pas d’offrir une expérience prolongée avec l’abonnement payant. L’objectif de Musk semble faire de l’utilisation gratuite de Twitter une expérience terne pour ceux qui utilisent la plate-forme depuis des années.

Revenant au système de vérification, Musk déclare qu’il était trompeur et injuste. Nous sommes curieux de voir quand exactement la nouvelle politique qui permet à n’importe qui d’avoir un badge bleu Twitter, tant qu’il paie pour cela, deviendra la norme.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine