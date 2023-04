Nous sommes en 2023 et l’iPhone X, lancé en 2017, continue d’être soutenu par Apple

Apple continue de mettre à jour régulièrement l’iPhone X, mais il n’obtiendra pas la mise à jour iOS 17 qui arrivera plus tard cette année.

L’iPhone X, le premier smartphone d’Apple avec une encoche et Face ID

À ce stade de l’histoire, le fait qu’Apple soit de loin supérieur à tout autre fabricant de smartphones Android en matière d’assistance ne devrait pas surprendre. Autant des marques comme Google ou Samsung ont décidé de relever la barre, autant celles de Cupertino continuent d’être la référence, gardant leurs appareils à jour avec la dernière version d’iOS pendant plus de cinq ans depuis son lancement.

C’est le cas du mythique iPhone X, un smartphone qui a marqué un avant et un après au moment de sa sortie sur le marché en 2017, puisqu’il a été le premier modèle de l’histoire à se passer du bouton physique situé sous l’écran et à adopter Système de reconnaissance faciale Face ID. Six ans se sont écoulés depuis sa sortie et, à ce jour, il continue de recevoir des mises à jour… mais pas pour longtemps.

L’iPhone X cessera de se mettre à jour après l’arrivée d’iOS 17

Apple a sorti l’iPhone X en 2017 avec iOS 11 à l’intérieur. C’était un appareil révolutionnaire, étant le premier de la société à Banish Touch ID et pariant sur un design entièrement renouvelé, avec des marges de taille réduites autour de l’écran et une « encoche » en haut, destinée à loger l’appareil photo avant et le Face Système de reconnaissance faciale ID.

Depuis lors, l’iPhone X a reçu cinq mises à jour majeures du système d’exploitation, et aujourd’hui il a déjà iOS 16. Ainsi, il a dépassé la grande majorité des smartphones Android sur le marché en termes de support, et seuls les modèles concrets comme ceux de la marque Fairphone et ses sept années d’assistance.

Mais tout a une fin, et la fin de l’iPhone X semble très proche. Comme le suggère le portail MacRumors, l’arrivée d’iOS 17 à la fin de cette année pourrait signifier la fin de la durée de vie du support de l’iPhone X, et le modèle sorti en 2017 pourrait ne pas recevoir la nouvelle version d’iOS.

La rumeur est basée sur la prétendue incompatibilité d’iOS 17 avec les processeurs A11 Bionic et les modèles précédents. Par conséquent, en plus de l’iPhone X, les autres modèles sortis en 2017, dont l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, ne recevraient pas non plus la mise à jour.

Pour le moment, la société ne s’est pas prononcée sur le sujet, et ne dévoilera probablement pas la liste des appareils compatibles avec iOS 17 avant quelques mois. La nouvelle version du système devrait être annoncée lors de la keynote principale de la WWDC 2023, qui aura lieu le 5 juin.

