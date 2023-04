Si vous êtes client Vodafone, vous pouvez vous procurer l’un de ces produits Xiaomi en participant à la tombola du Puy du Fou

Chaque mercredi, il est désormais courant de trouver certaines des meilleures offres et cadeaux pour les clients Vodafone grâce à son programme « Miercoyeees », où chaque semaine un incroyable tirage au sort est organisé parmi tous les utilisateurs de l’application Vodafone.

Aujourd’hui, pour bien commencer les vacances de Pâques, Vodafone a souhaité collaborer avec Xiaomi et proposer certains de ses produits les plus impressionnants lors d’une tombola dans laquelle vous pourrez gagner un téléphone portable, une tablette, une smartwatch ou un robot aspirateur, tous de Xiaomi .

Partez au Puy du Fou avec votre nouveau mobile Xiaomi, un super plan chez Vodafone

Comme on dit, les campagnes du mercredi de Vodafone sont incroyables, et celle qui a débuté aujourd’hui l’est encore plus. Jusqu’au 16 avril, nous avons un gigantesque tirage au sort pour votre programme de fidélité « Happy » disponible dans l’application My Vodafone avec différents produits Xiaomi, notamment :

N’importe lequel de ces six produits Xiaomi peut être le vôtre grâce au tirage au sort exclusif pour les clients Vodafone, auquel nous pouvons accéder depuis l’application, dans la section des notifications, en cliquant sur le message « Ce printemps avec Vodafone s’ouvre ».

Une fois à l’intérieur, il suffit d’entrer notre numéro de téléphone Vodafone, d’accepter les conditions et de cliquer sur « Je veux lancer gratuitement ». N’oubliez pas que le tirage au sort des produits Xiaomi n’est accessible que depuis votre mobile avec l’application My Vodafone.

En plus de cette incroyable tombola, qui sera ouverte jusqu’au 16 avril, nous pouvons également profiter d’aujourd’hui uniquement pour participer au tirage au sort de cinq billets pour le parc du Puy Du Fou, où vous pourrez profiter de l’histoire de la France comme vous ne l’avez jamais vécue. avant.

Règles du tirage | vodafone

