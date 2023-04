Vos vacances seront beaucoup moins chères grâce à la nouvelle recherche Google sur votre mobile Xiaomi

Pour beaucoup, commence aujourd’hui ce qui sera les premières vacances de l’année. La semaine de Pâques est déjà arrivée, et malgré le fait que la grande majorité en profitera pour aller sur la côte ou visiter un endroit proche de chez eux, beaucoup y voient le meilleur moment pour réserver leurs vacances d’été.

Avec votre mobile Xiaomi, rechercher ces vacances est maintenant plus facile que jamais, et encore plus si Google a mis tous ses efforts pour le rendre aussi bon marché que possible pour nous. Le géant technologique a annoncé quelques changements dans la recherche Google depuis votre mobile Xiaomi.

Vols, hôtels et guides touristiques, améliorés

La barre de recherche Google est située sur l’écran d’accueil de notre mobile Xiaomi et sert souvent de point d’accès à notre navigateur. À partir de là, nous pouvons rechercher rapidement n’importe quoi sur Google. Maintenant, l’entreprise prépare une grande amélioration.

Malgré le fait qu’il existait déjà une section pour rechercher des vols, des hôtels et même un outil pour voir les sites les plus touristiques d’une ville, cela ne pouvait se faire confortablement que via l’ordinateur, et Google a annoncé qu’il serait également possible de utilisez ces fonctions via votre mobile Xiaomi, depuis la barre de recherche.

Cette semaine, la nouvelle recherche d’hôtels Google arrivera sur votre mobile. Si vous écrivez ‘hôtels à Paris’, le moteur de recherche vous proposera une manière totalement nouvelle et intuitive de regarder les meilleures options sur votre Xiaomi, il vous suffira de cliquer sur ‘Voir plus’.

Il y a aussi des changements dans la recherche de vols. Bien que, comme nous le disons, il était déjà possible de les rechercher depuis votre mobile Xiaomi avec la recherche Google, ils sont allés plus loin et ont inclus une sorte de prix garanti, qui garantit que le prix ne baissera plus. Pour le moment, cette fonctionnalité est exclusive aux États-Unis.

Grâce à ce type d’amélioration, le moteur de recherche Google devient l’une des meilleures options pour rechercher des vacances dans le confort de notre mobile Xiaomi. Toutes ces nouvelles fonctions arriveront, comme nous l’avons dit, tout au long de cette semaine.

source | Google

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :