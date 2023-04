Ce sont les téléphones de milieu de gamme les plus puissants que vous puissiez acheter en ce moment

Le classement des 10 mobiles milieu de gamme les plus puissants du marché aujourd’hui est ici.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Turbo est le mobile milieu de gamme le plus puissant aujourd’hui

Comme à son habitude au début de chaque mois, la société chinoise de benchmarking, AnTuTu, vient de publier son classement des 10 smartphones Android les plus puissants du moment dans les deux principales catégories du marché : gamme premium et moyenne-haute gamme. A cette occasion, nous allons nous concentrer sur ces derniers et nous allons vous dire quels sont les 10 mobiles milieu de gamme les plus puissants aujourd’hui.

Bien sûr, avant de connaître les dix choisis, vous devez tenir compte du fait que cette liste préparée par AnTuTu est basée sur les modèles vendus en Chine au cours du mois de mars, puisque la liste avec les modèles vendus dans le monde sera publiée au cours des prochaines quelques jours.

Ce sont les mobiles milieu de gamme les plus puissants en mars 2023

Le classement des meilleurs mobiles milieu de gamme pour mars 2023 est mené par un terminal qui vient d’arriver sur le marché il y a quelques jours, un Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, qui est le premier smartphone du marché à être équipé du nouveau processeur Star de Qualcomm pour le milieu de gamme, le Snapdragon 7+ Gen 2 et qui occupe cette position privilégiée grâce à un score de 966 220 points.

Les trois positions suivantes sur cette liste sont occupées, dans cet ordre, par les vivo S16 Pro, IQOO Neo7 SE et Redmi K60E, tous équipés du chipset MediaTek 8200, avec un score de 866 824, 857 194 et 840 748 points, respectivement.

Le septième échelon du classement appartient à l’OPPO Reno8 Pro+ 5G, un terminal qui monte le processeur MediaTek 8100 Max et obtient un score de 818 021 points.

Enfin, le trident qui clôture ce classement est formé, dans cet ordre, par le realme GT Neo3, vivo S15 Pro et Redmi Note 11T Pro+, trois smartphones qui montent le MediaTek Dimensity 8100, un chipset 20% moins puissant que le Snapdragon 7+ Gen 2 du Redmi Note 12 Turbo.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :